Минфин предложил отменить пониженные взносы в ПФР с высоких зарплат

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
Минфин в рамках налоговой реформы и инвентаризации льгот предложил отменить льготную ставку взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) в размере 10% для ряда отраслей, а также с зарплат, которые превышают 860 тыс. рублей в год.
Источники, знакомых с ходом обсуждения налоговой реформы источники, рассказали «Известиям» о том, что отмена льготной ставки взносов в ПФР «упакована» Минфином в общее предложение по снижению страховых взносов с 30 до 22%.
Кроме того, Минфин также предложил отменить льготную ставку взносов в ПФР в размере 10% вне зависимости от уровня зарплат для ряда отраслей, в которых она действует. Сейчас вместо 22% почти для 40 сфер деятельности действует льготная ставка.
«Президент говорил, что оказалась очень эффективной льгота по ставке взноса в Пенсионный фонд для IT-отрасли, и предлагал продлить ее до 2023 года. Вот эта льгота, скорее всего, сохранится, а для многих других отраслей Минфин предлагает ее отменить», — сказал собеседник издания.
Также Минфин собирается отменить специальный инвестиционный контракт, введенный в 2015 году в рамках политики импортозамещения. Этот механизм предусматривает инвестиции со стороны бизнеса в обмен на преференции со стороны государства.
Правительство анонсировало обсуждение налоговой реформы в течение 2017 года: предполагается, что все принятые решения вступят в силу в 2019 году, когда закончится срок действия президентского моратория.
Источник: Псковская Лента Новостей