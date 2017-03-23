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Супергерой летит к псковским школьникам

23.03.2017 20:10 ПЛН, Псков

24 марта учащихся средней образовательной школы №47 познакомит с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта персонаж обучающих комиксов Железный Макс. Мероприятие состоится в рамках проходящего на Октябрьской железной дороге с 15 по 24 апреля декадника «Безопасные каникулы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

Супергерой в формате обучающего интерактивного урока расскажет школьникам, почему железная дорога является зоной повышенной опасности и сыграет с ними в викторину на знание правил, которые необходимо соблюдать при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники железной дороги в Псковской области передадут школе красочные альбомы для рисования с изображением Железного Макса на обложке.

Кроме того, после проведения открытого урока с детьми железнодорожники отправятся на железнодорожный вокзал, где Железный Макс проверит, насколько хорошо псковичи помнят правила дорожного движения и проведет с ними инструктаж.

Источник: Псковская Лента Новостей



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