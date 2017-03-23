Супергерой летит к псковским школьникам

Автоблоги
Политика
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»1
На мартовской сессии депутаты областного Собрания рассмотрят вопрос о ротации членов Молодежного парламента
Происшествия
Мать погибшей на пожаре в Палкинском районе 2-летней девочки находилась во дворе дома, когда произошла трагедия
Общество
За последние годы в Великих Луках на 2 тысячи человек увеличилось число учащихся школ и воспитанников детских дошкольных учреждений