Около 500 информационных листовок о туберкулезе раздали великолучанам студенты города

Активисты студенческого совета Великих Лук провели ежегодную акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Как сообщает корреспонденты Псковской Ленты Новостей, акция прошла на площади Рокоссовского. Студенты раздали около 500 листовок с информацией о туберкулезе: о признаках заболевания и причинах, по которым нельзя откладывать лечение. Памятки были изготовлены Великолукским отделением Красного Креста. Студенческий совет Великих Лук традиционно каждый год проводит мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Добавим, что в рамках «недели туберкулеза» студенты Великолукского медицинского колледжа – активисты волонтерского отряда – провели цикл лекций в учебных заведениях города, на которых рассказали о причинах, симптомах и способах лечения данного заболевания.

Источник: Псковская Лента Новостей