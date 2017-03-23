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Около 500 информационных листовок о туберкулезе раздали великолучанам студенты города

23.03.2017 20:29 ПЛН, Псков

Активисты студенческого совета Великих Лук провели ежегодную акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Как сообщает корреспонденты Псковской Ленты Новостей, акция прошла на площади Рокоссовского. Студенты раздали около 500 листовок с информацией о туберкулезе: о признаках заболевания и причинах, по которым нельзя откладывать лечение. Памятки были изготовлены Великолукским отделением Красного Креста. Студенческий совет Великих Лук традиционно каждый год проводит мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Добавим, что в рамках «недели туберкулеза» студенты Великолукского медицинского колледжа – активисты волонтерского отряда – провели цикл лекций в учебных заведениях города, на которых рассказали о причинах, симптомах и способах лечения данного заболевания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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