Российские военные летом проведут сравнительный тест боевых роботов

Решение о принятии на вооружение боевых роботов «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9» будет принято после всего цикла испытаний, сообщил «Интерфаксу-АВН» в пятницу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов.

«У нас планируются на июль сравнительные испытания указанных роботов. Возможно даже, линейка будет расширена», - сказал А.Миронов.

По его словам, есть вероятность, что на вооружение будут приняты не все из испытываемых робототехнических комплексов. Начальник управления сказал, что необходимо проверить соответствие роботов заявленным характеристикам.

«Пока государственные испытания ни один не прошел. Каждая фирма говорит, что у нее робот лучше, и цель испытаний - посмотреть на самом деле, что лучше», - сказал А.Миронов.

«Вот, разработчики говорят: он у нас ездит по заданному маршруту, обходит препятствия. А я всегда спрашиваю: мы показываем фигурное катание или всё-таки хоккей, где нужно потолкаться, забить и так далее?», - сказал А.Миронов.

В марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью «Интерфаксу» анонсировал поступление в российскую армию боевых роботов.

«Задача - вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние, но так, чтобы он сам видел врага и был способен его поразить. Наша цель - превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи», - сказал Д.Рогозин.

«Прогресс будет двигаться именно в этом направлении: в максимальном развитии искусственного разума, робототехнических средств, в том числе, беспилотных. Война будущего будет очень технологичной, очень высокоточной и очень дистанционной», - заявил вице-премьер.

Ранее главком Сухопутных войск (СВ) РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что в Сухопутных войсках создадут новые подразделения, занимающиеся эксплуатацией и обслуживанием робототехники.

Боевой робот «Нерехта» разрабатывается ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» совместно с Фондом перспективных исследований. Как сообщили «Интерфаксу» на предприятии, для «Нерехты» разрабатывается три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом «Корд» или 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова». Модуль также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

«Соратник» разработан концерном «Калашников». Робот может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых. При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км. Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения - в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» разрабатывается АОА «766 УПТК». Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. «Уран-9» способен поражать цели на расстоянии до 5000 метров в дневное время и 3000 метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.

Источник: Псковская Лента Новостей