Госдума приняла голосами «Единой России» закон об изменении статуса поселений

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, который предоставляет губернаторам и депутатам всех уровней полномочия изменять статус городских округов, городских и сельских поселений

При этом фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не поддержали принятие данного закона. сообщает «Интерфакс».

Законом предлагается уточнить понятие «городской округ» - это один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (их территории должны полностью входить в состав территории городского округа), не являющихся муниципальными образованиями.

В таких округах местное самоуправление (МСУ) должно осуществляется населением непосредственно и через выборные и иные органы МСУ, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам МСУ федеральными законами и законами субъектов РФ.

В настоящее время городским округом считается городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого решают вопросы местного значения поселения и вопросы местного значения муниципального района.

К тому же сейчас такие органы местного самоуправления также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.

Данный закон, инициированный правительством РФ, предусматривает, что территория субъекта РФ разграничивается не между поселениями (что предусмотрено сейчас), а между поселениями и городскими округами.

Согласно закону, территорию городского округа должны составлять земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития городского округа.

Закон, кроме того, уточняет порядок определения границ муниципальных образований, в том числе границ городских округов.

В нем также предусматривается, что объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и городского округа, выраженного представительным органом соответствующего поселения, муниципального района и городского округа.

Закон предусматривает, что муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус муниципального образования.

Закон устанавливает, что согласие населения на изменение статуса городского поселения (при наделении статусом городского округа либо лишении его такого статуса, при наделении статусом сельского поселения), будет выражаться не путем прямого голосования, а опосредованно (путем принятия решений представительными органами соответствующих муниципальных образований).

Это также касается случаев изменения статуса сельского поселения (при наделении его статусом городского поселения).

Источник: Псковская Лента Новостей