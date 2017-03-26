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До 100 человек собрала в Пскове антикоррупционная акция

26.03.2017 13:47 ПЛН, Псков

В Пскове завершилась актикоррупционная акция, которая проходила у кинотеатра «Октябрь». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие собрало в центре города до 100 человек-участников.
 
В завершение участники акции пошли к памятнику Ленину на одноименной площади, где молодогвардейцы проводили свою акцию за ЗОЖ.
 
Добавим, что, по официальной информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, в ходе антикоррупционной акции задержаны шесть человек за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Все они доставлены в УМВД России по городу Пскову и будут привлечены к административной ответственности.
 
Среди задержанных организатор акции Павел Чернов и член координационного совета местного отделения общественно-политического движения «Открытая Россия» Алексей Малов, а также известный фотограф Дмитрий Марков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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