Наталья Котова может вновь занять место зампредседателя Счетной палаты Псковской области

Вопрос о назначении заместителя председателя Счетной палаты Псковской области был рассмотрен в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Борис Полозов пояснил, что и председатель, и зампредседателя, и аудиторы Счетной палаты назначаются региональным парламентом на определенный срок. Срок полномочий зампредседателя Натальи Котовой истекает в апреле. В областное Собрание поступило обращение председателя Счетной палаты региона Марины Хохловой о новом назначении Натальи Котовой на эту должность. Для этого комитет должен выйти с соответствующей законодательной инициативой.

В ходе заседания Марина Хохлова отметила, что Наталья Котова является грамотным специалистом высокого профессионального уровня, хорошо знакома с Бюджетным кодексом и всем бюджетной системой, консультирует всех специалистов не только Счетной палаты региона, но и сотрудников счетно-контрольных органов муниципалитетов.

Борис Полозов заключил, что Наталья Котова достойна вновь занять эту должность.

Источник: Псковская Лента Новостей