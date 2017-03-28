Команда школьников Псковской области приняла участие в XXVI Форуме научной молодежи «Шаг в будущее»

Команда школьников Псковской области приняла участие в Москве в XXVI Форуме научной молодежи «Шаг в будущее», посвященном 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора Псковского центра развития одаренных детей Ирина Рябенко, форум проводился 20-24 марта на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках форума состоялись: российская молодежная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее», всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», всероссийская олимпиада школьников по комплексу предметов «Инженерное дело» (физика и информатика).

Делегация Псковской области включала 17 школьников 6-11 классов из Бежаницкого, Опочецкого, Островского, Псковского, Стругокрасненского районов, г. Великие Луки, г. Пскова, а также Санкт-Петербурга и Валмиеры (Республика Латвия).

Школьники защищали свои исследовательские проекты на заседаниях секций в ведущих вузах России: Институте всеобщей истории Российской академии наук; Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана);

Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА); Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова); Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ); Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева).

Награды Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в научных конкурсах тематических секций конференции получили: Владислава Васильева, п. Бежаницы, МБОУ «Бежаницкая средняя школа», 6 класс - диплом I степени в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»; Евгений Емец, г. Псков, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», 7 класс - диплом I степени в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума», специальный приз «Бронзовая компьютерная мышь»;

Даниил Андреев, г. Опочка, МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа №4», 10 класс - диплом II степени; Артемс Томашевичс, Латвия, г. Валмиера, Валмиерская средняя школа №2, 12 класс - диплом II степени и рекомендация к публикации в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» статьи по результатам научно-исследовательской работы; Маргарита Базулева, г. Псков, МБОУ «Псковский технический лицей», 9 класс - диплом III степени; Анастасия Гулина, г. Санкт-Петербург, ГБОУ «Гимназия № 271», 7 класс - диплом III степени; Александр Кисарин, г. Псков, МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», 10 класс - диплом III степени; Татьяна Нефедова, пос. Струги Красные, МБОУ «Стругокрасненская средняя общеобразовательная школа», 10 класс - диплом III степени; Софья Петрова, г. Псков, МАОУ «Гуманитарный лицей», 10 класс - диплом III степени.

Единовременная научная стипендия Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» была вручена Никите Юдаеву (г. Псков, МПЛ №8), дипломом Международной ассоциации женщин-специалистов в области наук о земле награждена Виктория Бакис (г. Великие Луки, СОШ №1). Участники получили рекомендации на обучение в мастер-классах научной школы-семинара «Академия юных» в г. Гагра и других мероприятиях.

Организатором участия делегации в Форуме являлся Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества – Координационный центр по Псковской области Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

Источник: Псковская Лента Новостей