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Путин подписал закон об использовании интернета при проведении переписи населения

28.03.2017 16:04 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать опрос по интернету как один из способов проведения всероссийской переписи населения.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, сообщает «Интерфакс».

Документом также вводится микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения.

Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства, отмечается в сопроводительных документах к закону.

Предусматривается утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства России - формы бланков электронных переписных листов.

Ранее сообщалось, что следующая Всероссийская перепись населения России пройдет в 2020 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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