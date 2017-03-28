Заместители губернатора Максим Жаворонков, Сергей Перников и Александр Кузнецов отчитались о доходах за 2016 год

Заместители губернатора Псковской области Максим Жаворонков, Сергей Перников и Александр Кузнецов отчитались о доходах за 2016 год.

Максим Жаворонков в минувшем году заработал 1 млн 124 тысячи рублей, что более чем на 130 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. Его супруга заработала 142 тысячи рублей, доход несовершеннолетних детей - 69 тысяч и 27,9 тысяч рублей. Так, заместитель губернаторав минувшем году заработал 1 млн 124 тысячи рублей, что более чем на 130 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. Его супруга заработала 142 тысячи рублей, доход несовершеннолетних детей - 69 тысяч и 27,9 тысяч рублей.

В собственности у Максима Жаворонкова квартира в 207 квадратных метров и земельный участок в 1001 квадратный метр, а также половина квартиры площадью 48,9 квадратных метров. Его жена владеет квартирой в 60 квадратных метров.

Сергей Перников за минувший год заработал 2 млн 825 тысяч рублей, что на 382 тысячи меньше, чем в 2015 году. В собственности у него две квартиры площадью 83 и 33 квадратных метра соответственно. Вице-губернаторза минувший год заработал 2 млн 825 тысяч рублей, что на 382 тысячи меньше, чем в 2015 году. В собственности у него две квартиры площадью 83 и 33 квадратных метра соответственно.

Александр Кузнецов задекларировал за минувший год 1 млн 150 тысяч рублей дохода, что практически равно доходам 2015 года. Его супруга заработала 609,6 тысяч рублей. Замгубернаторазадекларировал за минувший год 1 млн 150 тысяч рублей дохода, что практически равно доходам 2015 года. Его супруга заработала 609,6 тысяч рублей.

В долевой собственности у А. Кузнецова земельный участок (ТСЖ, многоквартирный жилой дом) площадью 45 квадратных метров, у его жены - жилой дом в 258 квадратных метров, а также автомобиль «Ауди Q3».

губернатор Псковской области Андрей Турчак отчитался о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Совокупный доход Андрея Турчака за период с 1 января по 31 декабря 2016 года составил около 719 тыс. рублей. Указанная сумма - доход главы региона по основному месту работы. Иные источники дохода у Андрея Турчака отсутствуют. Ранее. Совокупный доход Андрея Турчака за период с 1 января по 31 декабря 2016 года составил около 719 тыс. рублей. Указанная сумма - доход главы региона по основному месту работы. Иные источники дохода у Андрея Турчака отсутствуют.

За прошлый год доход супруги губернатора Киры Турчак составил около 37,4 млн рублей. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы и дивидендов, полученных от принадлежащих ей долей и акций ряда компаний.

Источник: Псковская Лента Новостей