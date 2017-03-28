В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют дороги противопожарного назначения

В Псковской области в этом году при подготовке к пожароопасному периоду расчистят 6,5 тыс км действующих и проложат 450 км новых минерализованных полос, реконструируют 73 км лесных противопожарных дорог. Об этом на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности во вторник, 28 марта, заявил председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

По его словам, на площади более 265 га специалисты проведут контролируемое выжигание лесных горючих материалов, а также продолжат устанавливать аншлаги, устраивать места отдыха и проводить информационную работу с населением о правилах пожарной безопасности и поведении в лесах.

На сегодняшний день «Противопожарный лесной центр», который осуществляет тушение лесных пожаров на территории области, полностью готов к прохождению пожароопасного сезона, доложил председатель Госкомитета. Проведен ремонт и подготовка автотракторной техники, пожарных машин и средств пожаротушения, пожарные технические станции прошли необходимую аттестацию. В работе центра задействованы 291 человек и 107 единиц техники.

Также для своевременного обнаружения очагов возгорания используются 87 видеокамер системы «Лесохранитель», которые покрывают 90% лесного фонда региона. В этом году планируется приобрести еще 5 камер, уточнил Виктор Мусатов.

Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин рассказал, что в прошлом году на территории области было зафиксировано 820 пожаров, в которых погиб 101 человек. Это обусловлено низкой информированностью населения, неосторожным обращением с огнем и нарушением правил устройства и эксплуатации электроприборов и печей. Владимир Якунин предложил создать службы внештатных пожарных инструкторов на территории муниципальных образований региона, которые будут проводить разъяснительную работу и распространять информационные материалы среди населения о правилах пожарной безопасности.

Члены комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности предложение одобрили.

Кроме того, в рамках заседания участники обсудили меры предупреждения возникновения и распространения на территории Псковской области острого инфекционного заболевания — гриппа птиц. С начала года вспышки птичьего гриппа зафиксированы в южных регионах страны, а также на птицеводческих предприятиях и личных подсобных хозяйствах Московской области. Учитывая социальный и экономический урон, который наносит ликвидация последствий птичьего гриппа, начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина поручила муниципалитетам и подведомственным службам усилить контроль над соблюдением законодательства при перевозке и продаже живых птиц и продуктов из мяса птиц. Она также обратилась к Главам районов с просьбой обратить особое внимание на передвижные точки продажи живой птицы и наличие у их владельцев соответствующих документов и, в случае выявления нарушений, принимать необходимые административные меры.

Источник: Псковская Лента Новостей