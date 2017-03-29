Коллектив компании «Таможенные системы XXI века» возмущен дезинформацией в СМИ об обыске

Коллектив компании «Таможенные системы XXI века» возмущен публикацией не соответствующей действительности информации на сайте газеты «Псковская губерния» и требует от редакции опровержения и официальных извинений. Об этом говорится в заявлении, поступившем в адрес Псковской Ленты Новостей. Приводим текст данного обращения:

«В связи с вышедшими 23 и 24 марта статьями на интернет-сайте «Псковская губерния» считаем необходимым довести до сведения читателей информацию о реальном положении дел.

Официально заявляем, что никаких обысков в офисах ООО «Таможенные системы XXI века» не проводилось. Вопросов со стороны правоохранительных органов к деятельности нашей компании и ее должностных лиц не возникало ни сейчас, никогда либо ранее.

Мы работаем в сфере таможенных услуг на протяжении уже десяти лет. Одной из оценок качества наших услуг являются призовые места на многочисленных международных выставках. За эти годы достигнуты реальные результаты – наработана безукоризненная репутация, занята лидирующая позиция в отрасли.

Компания не может допустить распространения заведомо ложной информации, наносящей ущерб ее деловой репутации.

Попытка дезинформировать читателей определенным образом характеризует компетенцию и меру ответственности, как авторов публикаций, так и самого издания «Псковская губерния». Все статьи явно носят заказной характер.

В связи с вышеизложенным, руководство ООО «Таможенные системы XXI века» требует от редакции газеты «Псковская губерния» публичных извинений и официального опровержения».

Источник: Псковская Лента Новостей