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Коллектив компании «Таможенные системы XXI века» возмущен дезинформацией в СМИ об обыске

29.03.2017 09:25 ПЛН, Псков

 
Коллектив компании «Таможенные системы XXI века» возмущен публикацией не соответствующей действительности информации на сайте газеты «Псковская губерния» и требует от редакции опровержения и официальных извинений. Об этом говорится в заявлении, поступившем в адрес Псковской Ленты Новостей. Приводим текст данного обращения:
 
«В связи с вышедшими 23 и 24 марта статьями на интернет-сайте «Псковская губерния» считаем необходимым довести до сведения читателей информацию о реальном положении дел.
 
Официально заявляем, что никаких обысков в офисах ООО «Таможенные системы XXI века» не проводилось. Вопросов со стороны правоохранительных органов к деятельности нашей компании и ее должностных лиц не возникало ни сейчас, никогда либо ранее.
 
Мы работаем в сфере таможенных услуг на протяжении уже десяти лет. Одной из оценок качества наших услуг являются призовые места на многочисленных международных выставках. За эти годы достигнуты реальные результаты – наработана безукоризненная репутация, занята лидирующая позиция в отрасли.
 
Компания не может допустить распространения заведомо ложной информации, наносящей ущерб ее деловой репутации.
 
Попытка дезинформировать читателей определенным образом характеризует компетенцию и меру ответственности, как авторов публикаций, так и самого издания «Псковская губерния». Все статьи явно носят заказной характер.
 
В связи с вышеизложенным, руководство ООО «Таможенные системы XXI века» требует от редакции газеты «Псковская губерния» публичных извинений и официального опровержения».

Источник: Псковская Лента Новостей



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