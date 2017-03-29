Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек

Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Как сообщает «Лента.ру», это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, общая численность вооруженных сил установлена в 1 миллион 897 тысяч человек с 1 января 2017 года и 1 миллион 903 тысячи человек с 1 июля этого года. Штатная численность военнослужащих установлена в 1 миллион 13 тысяч 628 человек.

Это первое увеличение штатной численности военнослужащих в вооруженных силах за длительное время. Согласно указу президента от 28 декабря 2008 года их предельное количество устанавливалось в 1 миллион человек с датой достижения к 1 января 2016 года. Этот показатель считался одним из базовых при проведении военной реформы, начавшейся в 2009 году.

До того момента штатная численность военнослужащих была зафиксирована на уровне 1 миллиона 134 тысяч человек по указу президента от 1 января 2008 года.

Ранее, в июле 2016 года, предельная численность вооруженных сил уже незначительно увеличивалась (впервые с 2008 года), однако штатное число военнослужащих оставалось неизменным.

Источник: Псковская Лента Новостей