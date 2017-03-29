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Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек

29.03.2017 11:48 ПЛН, Псков

Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Как сообщает «Лента.ру», это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
 
Согласно указу, общая численность вооруженных сил установлена в 1 миллион 897 тысяч человек с 1 января 2017 года и 1 миллион 903 тысячи человек с 1 июля этого года. Штатная численность военнослужащих установлена в 1 миллион 13 тысяч 628 человек.
 
Это первое увеличение штатной численности военнослужащих в вооруженных силах за длительное время. Согласно указу президента от 28 декабря 2008 года их предельное количество устанавливалось в 1 миллион человек с датой достижения к 1 января 2016 года. Этот показатель считался одним из базовых при проведении военной реформы, начавшейся в 2009 году.
 
До того момента штатная численность военнослужащих была зафиксирована на уровне 1 миллиона 134 тысяч человек по указу президента от 1 января 2008 года.
 
Ранее, в июле 2016 года, предельная численность вооруженных сил уже незначительно увеличивалась (впервые с 2008 года), однако штатное число военнослужащих оставалось неизменным.

Источник: Псковская Лента Новостей



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