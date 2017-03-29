Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ разработал методические рекомендации для активистов и жителей

Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ выпустил методические рекомендации, в которых представлена информация о возможностях участия жителей в процессе благоустройства дворовых и общегородских территорий. Всего в рамках работы Центра ОНФ планируется выпустить до десяти методических пособий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

В первом выпуске представлена информация о приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и этапах его реализации, приведены перечни видов работ и формы участия жителей в процессе благоустройства, а также прописаны необходимые документы по организации формирования современной городской среды.

В пособии отмечается, что наибольшие шансы попасть в программу по благоустройству дворов – у тех активных граждан, которые первыми оформят свое желание улучшить состояние двора. Для этого необходимо провести общие собрания собственников многоквартирных домов и зданий, образующих общую дворовую территорию, и подать заявку в муниципальные органы власти на участие в муниципальной программе благоустройства двора до 25 мая 2017 г. При этом, если двор является общим для нескольких многоквартирных домов, необходимо провести собрание жителей каждого дома с одинаковой повесткой. Если хотя бы один дом не примет решение о включении дворовой территории в муниципальную программу – двор в программу попасть не сможет. Чтобы узнать, установлены или нет границы земельного участка, и выяснить, кто является собственником, необходимо зайти на официальный сайт Росреестра www.pkk5.rosreestr.ru.

В пособии прописан механизм формирования региональных межведомственных комиссий и муниципальных общественных комиссий. Указаны также основные задачи активистов Народного фронта, к которым относятся: определение дворовых территорий, в которых граждане хотят участвовать в муниципальной программе благоустройства городской среды; оказание содействия гражданам по выявленным дворовым территориям в формировании заявок и их направлении; вовлечение граждан в процесс определения общественной зоны для включения в муниципальную программу.

В методических рекомендациях также представлена пошаговая инструкция проведения общего собрания собственников и календарный план обязательств субъектов и муниципалитетов для получения субсидий на поддержку региональных и муниципальных программ «Формирование современной городской среды» на 2017 г.

Важно, что каждый житель может обратиться в адрес муниципальных властей с заявлением и принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и в оценке представленных заявок на благоустройство дворов и общественных территорий. Порядок такого участия, как отметили активисты Народного фронта, определяется муниципалитетом.

«В наших методических пособиях мы собираем всю необходимую информацию, касающуюся реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, президент института ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики» Павел Жбанов. – Сегодня вышла первая часть, в которой прописаны базовые моменты и ключевые механизмы работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Второй выпуск будет целиком посвящен благоустройству дворовой территории. При этом мы понимаем, что темпы проекта достаточно жесткие по времени – уже к лету должны выйти все выпуски рекомендаций ОНФ. Особо отмечу, что мы постарались сделать пособие для максимально широкого круга пользователей: надеюсь, оно будет полезно не только специалистам и активистам Центра Народного фронта, но и жителям, которые хотят сделать свой двор и свой город лучше и комфортнее».

Напомним, Центр мониторинга благоустройства городской среды был создан на базе Народного фронта в начале 2017 г. В рамках работы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» эксперты Центра ОНФ вместе с местными жителями будут отслеживать процесс благоустройства дворов и общедоступных зон отдыха. Активисты ОНФ планируют помогать горожанам в принятии решений по изменению инфраструктуры своего местожительства, привлекать их к непосредственному участию в облагораживании территорий.

Источник: Псковская Лента Новостей