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Генпрокуратура предложила изымать незаконно нажитое имущество бывших чиновников

30.03.2017 08:37 ПЛН, Псков

Доходы действующих и бывших чиновников Генпрокуратура предлагает проверять на предмет законности. Об этой инициативе «Известиям» рассказал заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков.

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе… А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы», - сообщил он.

Многие чиновники, пользуясь этим пробелом в законодательстве, увольняются и начинают жить «на широкую ногу», будучи уверенными в своей безнаказанности.

Согласно предложенным в администрацию президента поправкам, теперь Генпрокуратура может прийти и к бывшему чиновнику и потребовать отчета о происхождении имущества.

При этом, если госслужащий не сможет доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они будут изъяты в пользу государства. Предлагается распространить эту норму не только на самих чиновников, но и на их супругов. Проверять будут и движимое и недвижимое имущество.

Эксперты признают своевременность данных поправок, но замечают, что многие чиновники выводят деньги за рубеж, что осложнит проверку Генпрокуратуры.

Источник: Псковская Лента Новостей



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