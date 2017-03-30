Юрий Инстранкин о трагедии в Стругах Красных: Никто не предполагал, что подростки могут пойти на такой поступок

О действиях полицейских в день трагедии с подростками в Стругах Красных осенью 2016 года рассказал депутатам Псковского областного Собрания в ходе очередной сессии начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин по просьбе лидера фракции «Яблоко» Льва Шлосберга.

Юрий Инстранкин рассказал, что лично выезжал на место происшествия. «Конечно, сейчас можно по-разному относиться к тем событиям. Изначально поступил сигнал о том, что при проверке сообщения об обнаружении пропавших ребятишек по полицейским был произведен выстрел. Таких сообщений в дежурную часть поступает немало, каждое из них нужно перепроверять, без уточнения достаточно сложно. Какая-то часть времени ушла на выяснение того, что происходит», - отметил он.

Начальник УМВД пояснил, что сам выехал на место из-за сигнала о стрельбе по сотрудникам полиции. Из докладов, которые он получал по дороге на место, Юрий Инстранкин сделал вывод о том, что ситуация была нейтрализована. «Это была провокация, детский максимализм, на него никто не отреагировал, чтобы не спровоцировать детей. Руководители на месте нашли общий язык с мальчиком. Подростки попросили час времени, чтобы выйти из ситуации без всяких негативных последствий. Исходя из того, что в переговорах не было смысла, все ожидали установленного времени. На место прибыла мать мальчика, с ней у подростков был тесный контакт, все было решено. В какой-то момент наблюдатели перестали видеть детей в доме, нужно было что-то решать. Одни говорили, что оружие сдано, другие считали, что какие-то средства вооружения остались у детей», - отметил он.

«Да, если смотреть видео, сотрудники Росгвардии обезопасили себя рядом профилактических действий, никакой команды идти на штурм не отдавалось, так как не было никакого противодействия. Была цель - выяснить, что происходит в доме», - рассказал Юрий Инстранкин.

«Никто не предполагал, что подростки могут пойти на такой поступок, ни один. Мать попросила им не мешать еще 15 минут, чтобы они побыли наедине. Мы шли на все условия, все было настроено на то, чтобы мирно разрешить данную ситуацию. Исходя из того, чем мы владели, других действий мы проявить не могли. Все шло своим чередом, логично. Даже у матери не возникло сомнений», - заключил выступающий.

Напомним, в середине ноября в одном из домов поселка Струги Красные забаррикадировались 15-летние юноша и девушка. Они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. По данным СК РФ, правоохранители в течение нескольких часов вели переговоры, не давшие результата. Позднее подростки перестали выходить на связь. Когда спецназ применил светошумовые гранаты и пошел на штурм, подростки были обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями. Согласно предварительным выводам следствия, молодой человек выстрелил в свою сверстницу, а затем совершил суицид.

Источник: Псковская Лента Новостей