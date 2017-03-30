Депутаты Псковского областного Собрания расширили льготы по транспортному налогу

Изменения в областной закон «О налоговых льготах на 2017 год» одобрены во втором чтении депутатами Псковского областного Собрания на очередной сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Изменения касаются уплаты транспортного налога отдельными категориями граждан с целью оказания им дополнительной социальной поддержки.

Автор законопроекта - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

Для участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп планируется предусмотреть льготу в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно.

Кроме этого, законопроект предполагает установить пониженную ставку транспортного налога инвалидам боевых действий, лицам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно.

Снижение налоговой ставки планируется также для семей, имеющих ребенка-инвалида. Предусматривается, что льгота по транспортному налогу предоставляется одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.

Источник: Псковская Лента Новостей