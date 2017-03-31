Директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской: Содружество и сотворчество - вот на чем построен наш процесс обучения

Директор самого востребованного в Великих Луках общеобразовательного учреждения - Гимназии имени С. В. Ковалевской, член Общественной палаты Псковской области Татьяна Фомченкова рассказала Псковской Ленте Новостей, в каких условиях воспитывают умнейших детей города, на чем зиждется процесс обучения и как отремонтированные стены влияют на формирование личности гимназистов.

- Гимназия из года в год демонстрирует потрясающие показатели. Ваши ученики лидируют по количеству медалей, показывают высокие результаты по сдаче ГИА, берут первые места на олимпиадах школьников. В чем секрет?

- Для того, чтобы вы точно знали и понимали, гимназия, согласно внешнему рейтингу, не только в Великих Луках, но и области, является лидером по качеству образования. Такой результат обусловлен несколькими факторами. Во-первых, так исторически сложилось, что зачисление детей в гимназию проводится посредством отбора, так как это образовательное учреждение рассчитано на ребят с высокими интеллектуальными способностями. На протяжении многих лет здесь сдавали экзамены, чтобы выявить потенциально сильных учеников. С течением времени ситуация немного изменилась, и сейчас экзамены не проводят, детей набирают по результатам подготовительных курсов. Ежегодно мы отбираем более пятидесяти детей, хотя на курсы, только в этом году пришло девяносто. Это говорит о том, что гимназия - очень востребованное образовательное учреждение.

Второй фактор, который дает такие высокие результаты, - высококвалифицированный коллектив. В гимназии работают порядка пятнадцати человек, которые пришли сюда со дня основания. Эти люди прошли большой путь, и они не только знают, как правильно строить учебный процесс, чтобы он приносил результаты, но и поддерживают преемственность педагогического коллектива. Опытные педагоги работают рядом с молодыми, прививая им навык учить и воспитывать.

Третье - это среда, в которой происходит взаимодействие учителя и ученика. Она должна быть комфортной и правильно организованной. Речь идет о свободной зоне творчества, как для педагога, так и ребенка. Ведь воздействовать только авторитарными методами и выстраивать административно-командную систему в гимназии не правильно, потому, что школа - это живой организм. Содружество и сотворчество - вот на чем построен наш процесс обучения. Я думаю, что дальше мы будем продолжать в том же духе.

- Татьяна Александровна, расскажите, пожалуйста, подробнее о процедуре приема в гимназию первоклассников и предъявляемых к ним требованиях.

- Я уже говорила о том, что мы производим отбор детей по итогам прохождения подготовительных курсов. Там детям выставляются определенные оценки, и составляется общий рейтинг. Мы вынуждены это делать, потому, что не можем принять всех желающих. Невозможно открыть более двух классов.

При поступлении в гимназию на элементарных, посильных для ребенка заданиях проверяются навык счета, развитие речи, моторика и логика. Бывают ситуации, когда родители не понимают, почему их ребенок справился со всем, а в гимназию не попал. Все очень просто, значит, чей-то ребенок справился не просто хорошо, а очень хорошо.

По опыту своей пятилетней работы здесь, я хочу сказать, что в гимназию попадает тот, кто хочет сюда попасть. Не в первый класс, так во второй, третий или уже пятый. Иногда у меня возникает закономерный вопрос: зачем вы хотите, чтобы ребенок учился в гимназии? Потому, что это модно? Или потому, что дети потом поступают в лучшие вузы страны? Да, только в прошлом году наши выпускники взяли бюджетные места в МГУ, МФТИ, СПбГУ, РУДН, но они же заранее не знали, что поступят в ведущие вузы. Это планомерная, личная работа каждого. Вы уверены, что ваш ребенок будет иметь желание трудиться на такой результат? В первом классе этого невозможно предугадать.

- Каким в вашем представлении должен быть идеальный гимназист? Какими качествами обладать?

– Это очень провокационный вопрос, но, я думаю, что идеальный гимназист, прежде всего, любит Родину, родной город и гимназию. Он любит свою семью, своих учителей и умеет быть благодарным. Он любит учиться и думать над тем, что он делает в этой жизни. Идеальный гимназист уважает традиции, он не хочет сломать все старое, чтобы построить новое. Он будет строить свою жизнь исходя из того, что было сделано до него и для него. И самое важное - идеальный гимназист умеет чувствовать мир, происходящие в нем изменения и быть счастливым.

- Гимназия имеет статус экспериментальной площадки. Какие инновации были внедрены в образовательный процесс в последнее время и прижились ли они?

- Самый важный эксперимент в жизни гимназии - это открытие самой гимназии. На протяжении многих лет мы были внутри многих экспериментов, начиная от раздельного обучения мальчиков и девочек, предметного обучения с первого класса и многих других. Эксперимент, он на то и эксперимент, чтобы делать выводы и приходить к каким-то решениям. Если говорить о последних, то их только два, и они касаются информационной среды: внедрение электронных учебников и компьютерного класса «Один ученик - один компьютер». Два, не потому, что мы не хотим участвовать в новых экспериментах, а потому, что время, в которое мы живем сейчас и так настолько экспериментально для образования, что лишние эксперименты - надуманность. Новый закон об образовании, новые профстандарты для учителей, ФГОСы второго поколения - это все большие федеральные новшества, поэтому я считаю нецелесообразным придумывать какие-то еще эксперименты, надо научиться жить с этими.

Повторюсь, что последние два эксперимента касаются, к сожалению, только информационной среды. Почему к сожалению? Потому, что в условиях быстро развивающегося мира гаджеты устаревают. Примером является эксперимент с внедрением электронных учебников, на который мы решились четыре года назад. Реальность такова, что техника, на которой учились ребята, уже не соответствует требованиям издательств. Значит, ее нужно менять на новую. Вопрос с ключами также не решен: каждый год к электронным учебникам необходимо покупать новые ключи, а значит необходимо выделять финансирование. А это равноценно тому, чтобы купить обычные учебники.

-Татьяна Александровна, а как в гимназии обстоят дела с внеклассной работой?

-У нас огромное количество воспитательных дел. Например, деятельность клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». В минувшие выходные ребята ездили в Москву на фестиваль «Коломенские горизонты», откуда привезли первые места. Это всероссийский турнир, куда гимназисты ездят каждый год и никогда не приезжают без почетных наград. Нас там знают. В эти же выходные приехали с соревнований ученики среднего звена, которые завоевали третье место в области по шахматам. И это только события последних дней.

Что касается традиционных мероприятий, то невозможно не упомянуть реализацию большой программы, связанной с Софьей Ковалевской. На протяжении десяти лет вокруг имени этой выдающейся личности проходят самые знаковые и масштабные события гимназии. Например, День памяти Софьи Васильевны. Также в числе мероприятий, которые делают жизнь гимназии яркой, красочной и запоминающейся, стоит упомянуть «Гений гимназии», новогодний КВН, «Благотворительный новогодний бал», «Посвящение в гимназисты» и встреча с выпускниками.

В гимназии большое внимание уделяется творчеству. Нет ничего замечательнее, когда ребенку есть, где себя проявить. У нас сейчас работает интересная студия, в которой школьники учатся снимать кино - «4К». Занятия ведет выпускник гимназии, ныне студент 5 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры Александр Новинский, которому удалось сплотить вокруг себя ребят с неординарным взглядом на мир, ребят, которым нужно «высказаться».

- А проект «Год с книгой» все еще реализуется?

- Да, конечно, этому проекту уже третий год, и сейчас гимназия проводит мероприятия, связанные со сказкой-притчей Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это уникальное философское произведение, которое учит любить, дружить и принимать этот мир. У нас уже прошли открытые уроки, съемки фильма-чтения этой книги, инсталляция, читательская конференция, игра-состязание для старшеклассников «Литературная планета» с инсценировкой эпизодов. Я уверена, что каждый школьник, тем или иным способом познакомившийся с этим произведением, как минимум над ним задумался, а значит, мы добились поставленной задачи. Проект «Год с книгой», несомненно, будет жить дальше.

- 2017 год в России объявлен Годом экологии. Каким образом гимназия поддержала эту инициативу?

- Год экологии гимназия поддержала проведением многих акций и реализацией ряда проектов. Во-первых, выбирая книгу для «Года с книгой», мы задумывались о том, через какое произведение можно поговорить о приведении в порядок своей планеты, а также, как ни странно, экологии души, нравственности. «Маленький принц» отлично справился с этими задачами. Что касается акций, то это - «Чистый двор», «Сбережем зеленую ель», «Домик для птиц», «Дары осени» и многие другие.

- Татьяна Александровна, гимназия первая в городе школа, которая была капитально отремонтирована. Скажите, ремонт все еще в надлежащем состоянии?

- Да, действительно, мы первая в городе школа, которая, благодаря главе города Николаю Козловскому и администрации Великих Лук, была капитально отремонтирована. Мы получили чистые стены, а стены, говорят, воспитывают человека. В гимназию приятно приходить, в ней приятно учиться и учить.

Нашему ремонту уже идет шестой год, и я считаю, что мы замечательно его сохранили. Конечно, сейчас приходится немножко поправлять материально-техническую базу, но здесь огромную помощь нам оказывают родители учеников. Благодаря им в гимназии недавно отремонтировали холл и обновили крышу. За это хочется сказать спасибо.

Отмечу, что после капитального ремонта, спустя два года, на территории гимназии появилась и открытая спортивная площадка. Это была вынужденная, необходимая мера, так как спортивный зал школы, находящийся на четвертом этаже, очень маленький. Нам не хватало места для занятий. Получили мы, конечно, потрясающий объект с современным напольным покрытием и тренажерами, где в незимнее время проводятся основные занятия физкультурой. И даже более того, мы открываем ее для гимназистов по вечерам, чтобы они играли в футбол, баскетбол, волейбол.

- Давайте поговорим о вашей общественной работе. Вы состоите в Общественной палате Псковской области. Что дает вам эта работа?

- В Общественной палате я состою уже два года, вхожу в комиссии по образованию и межнациональным отношениям. Я выезжаю на пленарные заседания в Псков, и, хочу сказать, что там слышат мнение каждого. Там царит дух демократии, там можно задать вопрос и получить на него ответ. Общественная палата не законодательный орган, но он обладает правом давать определенные рекомендации. И к ним прислушиваются люди, стоящие у власти.

Что дает мне работа в Общественной палате? Я поняла, что нет вопросов, которые меня не касаются. Также стоит отметить, что я начала больше общаться с людьми, которые обогащают мое мировоззрение.

Как члена Общественной палаты, меня сейчас уполномочили стать куратором восьмого округа по выбору общественных советников главы Великих Лук. Я посетила практически каждый дом, и мы выбрали советников по благоустройству дворовых территорий. Хочу сказать, что мне очень понравилась реакция великолучан на эту инициативу, которая была очень оптимистичной и уважительной. И это, несмотря на то, что все мы живем в довольно непростое время, когда принято закрывать глаза на любые проблемы. Нет, люди готовы выходить во двор и заниматься его благоустройством. Равнодушных нет.

- Возвращаясь к вопросам о гимназии, хочется спросить, с какими результатами школа планирует закончить этот учебный год?

- Я думаю, то, что мы ожидали в начале учебного года, то мы и получим. Каковы прогнозы? Пускай, я их сейчас озвучу, а они сбудутся. Наши дети замечательно окончат школу, выйдут к государственной итоговой аттестации, сдадут ее без двоек и без проволочек. Одиннадцатиклассники поступят в престижные учебные заведения, а девятиклассники поймут, что они хотят делать дальше - получать среднее образование или все-таки профессиональное. И, самое главное - гимназия должна закончить этот год дружно, с любовью, уважением друг к другу, и с планами на новые свершения.

Источник: Псковская Лента Новостей