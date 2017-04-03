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Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

03.04.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ее ведущие - Надежда Назаренко и Алексей Семенов - вспоминают главные события прошедшей недели и пытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

Сегодня в программе:

  • Депутатов гордумы изберут по-новому
  • Псковские дальнобойщики присоединились к всероссийской акции протеста против Платона
  • Садоводы требуют снизить ставки земельного налога
  • Администрация области пытается исправить ошибки в расчетах за ОДН
  • Глава псковского УМВД впервые отчитался о работе

Программа выходит в прямом эфире, любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.

Источник: Псковская Лента Новостей



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