Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ее ведущие - Надежда Назаренко и Алексей Семенов - вспоминают главные события прошедшей недели и пытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

Сегодня в программе:

Депутатов гордумы изберут по-новому

Псковские дальнобойщики присоединились к всероссийской акции протеста против Платона

Садоводы требуют снизить ставки земельного налога

Администрация области пытается исправить ошибки в расчетах за ОДН

Глава псковского УМВД впервые отчитался о работе

Программа выходит в прямом эфире, любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.

Источник: Псковская Лента Новостей