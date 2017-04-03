Очередной пикет профсоюзов за индексацию зарплат бюджетников пройдет в Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге

Очередной пикет профсоюзов за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы пройдет в Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге. По информации заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, в администрации Псковской области впервые с начала второй волны коллективных действий профактивистов за индексацию согласовали проведение публичного мероприятия в центре Пскова. Пикет пройдет в среду, 5 апреля, с 16.30 до 17.00.

Напомним, что вторая волна коллективных действий профсоюзов Псковской области проходит с 15 марта. В Пскове еженедельные пикеты проходили 15 марта у памятника княгине Ольге на Рижском проспекте и 29 марта на ступенях Дома культуры профсоюзов, там же 22 марта состоялось собрание профактива, после того как проведение пикета на ступенях ДКП согласовано не было. В Великих Луках публичные акции проходят еженедельно на площади Рокоссовского. Также пикеты состоялись в Острове, Порхове и Печорах.

На 6 апреля запланирована встреча профсоюзного актива с губернатором Псковской области Андреем Турчаком для обсуждения вопроса индексации заработных плат работников бюджетной сферы региона.

Источник: Псковская Лента Новостей