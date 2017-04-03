Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Возмущены и требуют опровержения Суперхиты мясных продуктов Рядом с домом Аренда Вейдерсы из неопрена Кинокайф День открытых дверей ФВТЭ Черное молоко Конкурс на звание лучшей Псков-ЭКСПО
Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники митинга против повышения кадастровой стоимости земельных участков и роста земельного налога в Пскове приняли резолюцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Рабочий проект резолюции зачитал председатель...138



Очередной пикет профсоюзов за индексацию зарплат бюджетников пройдет в Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге

03.04.2017 11:39 ПЛН, Псков

Очередной пикет профсоюзов за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы пройдет в Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге. По информации заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, в администрации Псковской области впервые с начала второй волны коллективных действий профактивистов за индексацию согласовали проведение публичного мероприятия в центре Пскова. Пикет пройдет в среду, 5 апреля, с 16.30 до 17.00.
 
Напомним, что вторая волна коллективных действий профсоюзов Псковской области проходит с 15 марта. В Пскове еженедельные пикеты проходили 15 марта у памятника княгине Ольге на Рижском проспекте и 29 марта на ступенях Дома культуры профсоюзов, там же 22 марта состоялось собрание профактива, после того как проведение пикета на ступенях ДКП согласовано не было. В Великих Луках публичные акции проходят еженедельно на площади Рокоссовского. Также пикеты состоялись в Острове, Порхове и Печорах.
 
На 6 апреля запланирована встреча профсоюзного актива с губернатором Псковской области Андреем Турчаком для обсуждения вопроса индексации заработных плат работников бюджетной сферы региона.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 9 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30