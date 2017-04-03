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Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники митинга против повышения кадастровой стоимости земельных участков и роста земельного налога в Пскове приняли резолюцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Рабочий проект резолюции зачитал председатель...147



Итоги прошедшей недели подвели в программе «Постскриптум» на радио «Эхо Москвы в Пскове». ВИДЕО

03.04.2017 16:51 ПЛН, Псков

Сегодня, 3 апреля, в эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Постскриптум». 
 
В течение часа ведущие вспоминали главные события прошедшей недели:
  • Депутатов гордумы изберут по-новому
  • Псковские дальнобойщики присоединились к всероссийской акции протеста против «Платона»
  • Садоводы требуют снизить ставки земельного налога
  • Администрация области пытается исправить ошибки в расчетах за ОДН
  • Глава псковского УМВД впервые отчитался о работе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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