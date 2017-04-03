Андрей Турчак выразил соболезнования Георгию Полтавченко в связи со взрывом в петербургском метро

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Псковский городской суд частично удовлетворил иск организатора антикоррупционного митинга против администрации области14
Путин лидирует в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе, на втором месте держится Трамп38
Происшествия
Житель Дедовичского района осужден к 3 годам лишения свободы за хранение конопли, кражу из дачного дома и неуплату алиментов5
Общество
«Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейланда» и администрация Псковской области подписали договор о сотрудничестве