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Андрей Турчак выразил соболезнования Георгию Полтавченко в связи со взрывом в петербургском метро

03.04.2017 16:29 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
 
«От имени жителей Псковской области, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метро. Погибли ни в чем не повинные люди. Жители Псковской области скорбят вместе с петербуржцами и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Георгий Сергеевич! В случае необходимости вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку администрации Псковской области», - заявил глава Псковской области.
 
Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, погибли 10 человек.
В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.
В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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