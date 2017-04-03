Андрей Турчак выразил соболезнования Георгию Полтавченко в связи со взрывом в петербургском метро

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«От имени жителей Псковской области, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метро. Погибли ни в чем не повинные люди. Жители Псковской области скорбят вместе с петербуржцами и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Георгий Сергеевич! В случае необходимости вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку администрации Псковской области», - заявил глава Псковской области.

Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, погибли 10 человек. В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене. В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей