В Псковской области введен запрет на использование моторных транспортных средств на водоемах

В Псковской области в целях охраны весенне-нерестующих видов рыб приказом № 212 Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 15 марта 2017 г. с 1 апреля по 15 июня 2017 года включительно запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, этот запрет распространяется на все водоемы области и исключает использование для передвижения по воде подвесные лодочные моторы, электромоторы, стационарные двигатели и гидроциклы.

Правом использования моторных плавательных средств в указанный период обладают специально уполномоченные контрольно-надзорные, спасательные, пограничные службы, Северо-Западного таможенного управления, полиции, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области. Кроме того, передвигаться по озеру на моторных судах имеют право научно-исследовательские и рыбопромысловые организации при осуществлении разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов, а также граждане, постоянно проживающие на островах Псковского озера и организации, имеющие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров.

В период действия запрета органам местного самоуправления, Управлению внутренних дел области, подразделениям Псковской областной прокуратуры, Пограничному Управлению ФСБ России по Псковской области, Псковской таможне, ГИМС МЧС России по Псковской области рекомендовано оказывать содействие сотрудникам отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области и Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в обеспечении охраны водных биоресурсов и среды обитания весенне-нерестующих видов рыб.

Источник: Псковская Лента Новостей