Лучшим судебным приставом по ОУПДС в Псковской области во второй раз стал Дмитрий Сергеев

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Депутат Александр Козловский: Взрыв в питерском метро - очередное напоминание о том, что ни европейцы, ни россияне не могут быть в безопасности у себя дома4
20 апреля начнутся дебаты с кандидатами в кандидаты от «Единой России» на выборах главы Дедовичского района2
В Дедовичах определены места предварительного голосования 28 мая по кандидату на должность главы района от «Единой России»1
Происшествия
Два ребенка и женщина отравились угарным газом из-за возгорания четырех колясок в подъезде жилого дома в Пскове7