Лучшим судебным приставом по ОУПДС в Псковской области во второй раз стал Дмитрий Сергеев

Судебный пристав по ОУПДС УФССП России по Псковской области Дмитрий Сергеев второй год подряд признан лучшим по итогам регионального смотра-конкурса «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Сергеев зарекомендовал себя среди коллег как надежный и целеустремленный работник. По мнению Дмитрия, чтобы достойно нести службу судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, необходимо быть ответственным, стрессоустойчивым и иметь хорошую физическую подготовку.

Дмитрий Сергеев поступил на службу в ряды судебных приставов Псковской области в декабре 2010 года. Достойно пройдя стажировку и первоначальную подготовку, был назначен на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (группы быстрого реагирования) специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.

Проявив себя грамотным работником, Дмитрий Сергеев многократно назначался старшим группы при осуществлении административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан, незаконно находящихся на территории нашей страны.

Дмитрий активно занимается спортом. Неоднократно завоёвывал награды для УФССП России по Псковской области на спортивных соревнованиях по летнему биатлону, лёгкой атлетике, футболу, волейболу, стрельбе, армреслингу и комплексному единоборству.

Дмитрий Сергеев ежегодно награждается Почётными грамотами и благодарностями УФССП России по Псковской.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности в 2016 году, по итогам смотра-конкурса на звание «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 2015» фотография Дмитрия Сергеева, как лучшего, помещена на Доску почета УФССП России по Псковской области. В том же году Дмитрий занял 2 место по итогам смотра-конкурса на звание «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 2015» в Северо-Западном Федеральном округе.

В 2017 году, Дмитрий Сергеев вновь стал лучшим в своей профессии по итогам смотра-конкурса на звание «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 2016».

Управление ФССП России по Псковской области по праву гордится своими работниками, и тем, что честь, справедливость и силу закона представляют достойные и надежные сотрудники.

Источник: Псковская Лента Новостей