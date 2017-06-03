МЧС напоминает родителям, как сделать летний отдых детей безопасным

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает родителям, как сделать летний отдых детей безопасным. «Кажется, с начала нового учебного года прошло не так много времени: совсем недавно первоклашки впервые переступили порог школы, более «опытные» школьники вновь встретились со своими друзьями и учителями. Но вот учебный год прошел, прозвенели последние звонки, выпускники стали готовиться к выпускным экзаменам, а другие ученики отправились или вот-вот отправятся на летние каникулы. Значит, наступила пора, когда взрослые должны уделить особое внимание к планированию отдыха детей, предоставленных сами себе». - отметили в ведомстве.

Свободного времени детям и подросткам может оказаться достаточно для проведения экспериментов, путешествий, опытов… Однако, эти занятия далеко не всегда бывают безопасны.

Уважаемые родители! Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками, свечами или пиротехникой.

Если ваш ребенок все-таки остается дома один, то постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным на время вашего отсутствия.

Во-первых, чтобы предотвратить опасную ситуацию, ребенок, оставшийся дома один, должен согласовывать действия, в правильности которых он сомневается, с родителями по телефону. Например: «Мама, я пошел туда-то, я буду делать вот это и находиться вот с этим человеком».

Во-вторых, нужно больше разговаривать со своими детьми, узнавать об их интересах и проблемах. Это поможет избежать проблем недопонимания, особенно если ребенок подросткового возраста. А также, даже если ваш ребенок отправится гулять, вы будете хотя бы приблизительно знать, где его искать.

В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим примером – это самый тактичный и незаметный способ воспитания.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает родителей быть внимательней к своим детям! Не отпускайте детей на улицу в тёмное время суток! Объясните своим детям, что гулять нужно на хорошо освещённых улицах, избегать пустырей, аллей или строительных площадок. Дети должны знать, что нельзя играть вблизи трансформаторных будок, в подвалах, прыгать по крышам гаражей, не забираться на крыши и чердаки жилых домов. Побеседуйте со своим ребенком и еще раз объясните ему правила безопасного поведения.

Уважаемые родители:

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- научите детей правильно пользоваться бытовыми электро- и газоприборами;

- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должены быть написаны телефоны "01", "101" и "112". Убедитесь, что ребенок знает свой адрес;

- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке;

- если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы;

- не разрешайте детям самостоятельно подходить к водоемам!

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни!

Напоминаем действия, которые должен знать любой ребенок, попавший в ситуацию, представляющую угрозу для его жизни и здоровья:

- сохраняй спокойствие, паника – не помощник! - оповести о случившемся взрослого;

- сообщи точный адрес или ориентировочное место своего нахождения, фамилию и номер своего телефона.

«Помните - прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка», - напоминает МЧС родителям.

Источник: Псковская Лента Новостей