Большой праздничный концерт, посвященный 180-летию Российских железных дорог, состоится в Пскове сегодня

5 августа в 15.00 в Зеленом театре в Пскове состоится большой праздничный концерт, посвященный 180-летию Российских железных дорог.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на сцене выступит вокалистка кавер-группы «Crystal Band» - Юлия Адамчук, лауреат Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир».

Также псковичей порадует выступление группы 3XL PRO, авторы саундтрека к фильму Тимура Бекмамбетова «Ёлки», записанного совместно с легендарной группой Hi-Fi. Композиция называется «Время не властно». И саундтрека к фильму Дениса Алексеева «Бригада-2» Наследник, записанного совместно с культовой группой A-STUDIO. Композиция называется «Раз и навсегда».

Специальный гость программы - солистка группы «Краски» Марина Иванова исполнит супер-хиты: «Бандит», «Сегодня к маме я приехала домой», «Старший брат» и многие другие.

Псковичей приглашают на праздничный концерт, вход на мероприятие свободный.

Организаторами мероприятия являются представители ОАО РЖД.

Источник: Псковская Лента Новостей