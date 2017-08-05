«Лошадиное дело». Без масок и хлыстов

В последние месяцы тема незаконного катания на лошадях в Детском парке Пскова находится в центре общественного внимания. Органы местного самоуправления и полиция ведут борьбу с конниками, мотивируя это стремлением пресечь нарушения существующего порядка в излюбленном месте отдыха горожан. По мнению первых лиц города, услуги по катанию на лошадях должны оказываться в специально отведенных местах, быть безопасными и цивилизованными. Представители конного бизнеса покидать Детский парк категорически не хотят, прежде всего, из коммерческих соображений. В конце июля ситуация стала предметом разбирательства на специальном совещании у главы города Пскова Ивана Цецерского.

Вместе с тем обстановку усугубляет борьба между представителями различных конных клубов за право катания. Столкновения наездниц носят публичный и острый характер, принимая зачастую самые безобразные формы. Одна из них – драки между девушками на конях с хлыстами. Причем, конфликты происходят не только в Детском парке, но и выходят за его пределы. Одно из таких столкновений привлекло внимание СМИ. 13 июля 2017 года во дворе дома №6 по улице Некрасова четыре всадницы избили друга друга хлыстами. В дальнейшем участницы поединка обратились в правоохранительные органы.

2 августа стало известно, что три девушки, имеющие отношение к псковскому ипподрому, подвергнуты административному аресту и находятся в полиции. 3 августа мировой суд разбирал первое административное дело о побоях. Одну из участниц драки привлекали к административной ответственности. Разбирательство началось в пятом часу дня и закончилось поздно вечером. В ходе судебного процесса обе стороны перекладывали ответственность друг на друга и обвиняли в разных грехах – от подделки синяков до кражи корма с территории ипподрома. Подробности процесса – в репортаже Дениса Бахтина.

В суд «лошадницы» явились без масок и хлыстов. Пришли две девушки, написавшие заявления в полицию. Явились и задержанные накануне полицией (освобожденные за час до заседания) и несколько свидетелей, большинство которых занимаются катанием в парке. Как выяснилось во время судебного процесса, все они друг друга давно знают по совместной работе в парке или на ипподроме. Даже не занимающиеся конным бизнесом свидетели имели некоторое отношение к лошадям или лошадницам.

Сам конфликт произошел 13 июля около 14.20 в Пскове во дворе дома №6 по улице Некрасова. В нем участвовали 4 всадницы, по две с каждой стороны. Это общеизвестная часть истории, остальное состояло из неизвестных «переменных». Стороннему слушателю сначала было очень трудно разобраться, кто именно кого бил и кто кого гнал из Детского парка во двор на Некрасова.

Как следует из объяснений участниц конфликта, обратившиеся в полицию Ольга Иванова и Алина Качалова передвигались на лошадях по улице Советской. Затем из Детского парка на лошадях подъехали представительницы «конкурирующей фирмы» Ольга Малинина и Ольга Филюшина. Далее началась погоня, в ходе которой одни участницы этой битвы наносили другим удары хлыстами. Вскоре вся компания оказалась во дворе дома на улице Некрасова.

Согласно показаниям в суде одной из пострадавших Ольги Ивановой, нападавшая зажимала ее своей лошадью, наносила удары в бедро, колено, голень, по рукам. От некоторых остались следы и кровоподтеки. Ответных взмахов хлыстом, по словам Ивановой, не было, она только защищалась. «Я знаю данных гражданок. Мы с ними уже сталкивались в суде», - вкратце рассказала она предысторию конфликта.

Невольным свидетелем разборки «лошадниц» стала жительница дома №6 по улице Некрасова Вероника Назарова. Днем 13 июля она из окна услышала «шум конских копыт». Опыт занятий конным спортом в прошлом помог ей определить, что «был конкретный галоп». Девушка наблюдала часть потасовки - увиденное ее поразило. Всадницы на лошадях дрались хлыстами, не обращая ни на кого внимания. Между тем во дворе гуляли дети.

Как следует из показаний на суде, девушки с ипподрома (Малинина и Филюшина) были в поднятых на лоб картонных масках, наездницы «колошматили» хлыстами друг друга и лошадей. На замечания свидетельницы Ольга Малинина не среагировала, поэтому Вероника Назарова вызвала наряд полиции. Всадницы ускакали с «диким смехом», отчего у нее сложилось впечатление, что избиение хлыстами для них - забава. Наряда полиции на Некрасова жильцы не дождались и позже давали показания участковому. Лошадниц опознали в полиции по фотографиям.

Отвечая на вопрос судьи Екатерины Хатулевой, свидетель сказала, что Ольга Иванова пыталась защитить свою лошадь. Хлыстом не замахивалась, а защищалась. Удары, по ее мнению, были болезненные.

Еще один свидетель – Мария Березина не была очевидцем данного конфликта, но в тот день видела Малинину в Детском парке без каких-либо телесных повреждений.

У обвиняемых в причинении побоев оказалась «своя правда»: они никого не трогали, это на них напали и отхлестали. Ольга Малинина свою вину отрицала. По ее версии, как раз Иванова с Качаловой били всадниц Малинину и Филюшину и их лошадей, погнали их во двор на улицу Некрасова, избивали хлыстами по ногам и спине. «В ответ, может, и было пару ударов, чтобы защититься. Но таких конкретных не было», - заявила обвиняемая.

Эту версию подтвердил повар из пиццерии в Детском парке, проживающий в одной квартире с обвиняемой. По его словам, в день побоища на хлыстах он скучал на работе без заказов и увидел, как Иванова и Качалова били хлыстами Малинину и Филюшину. Малинина потом показывала ему ссадины в области спины и на ногах, многочисленные синяки.

Схожие показания дала и тренер псковского ипподрома Ксения Холщевникова. По ее словам, Иванова «гнала» Малинину с Филюшиной и наносила им удары.

Представители ипподрома считают задержание девушек сотрудниками правоохранительных органов «административным давлением». По их мнению, Алина Качалова воспользовалась родственной связью с одним из сотрудников псковской полиции.

Защитник обвиняемых в нанесении побоев настаивал на незаконном применении меры пресечения в виде административного ареста. Девушки почти сутки провели в отделении полиции. Как пояснила сотрудник МВД, конницы уклонялись от явки для составления протокола. «Лошадницы» отказывались явиться без повестки. А вручить повестки всадницам оказалось проблематично. От полицейских в Детском парке они «ускакивали». Поэтому руководством УМВД по г. Пскову было принято решение о задержании. Наряды полиции были ориентированы на поиск, закончившийся задержанием у фонтана в Летнему саду 2 августа.

Любопытно, что обе «лошадиные» стороны давали «зеркальные» показания: похожи как две капли воды, только все наоборот. Ольга Малинина предположила, что побои Ольге Ивановой нанесли... ее же подруги, чтобы иметь основания для обращения в полицию.

На вопрос судьи, откуда на теле Малининой также зафиксированы повреждения, в свою очередь, Иванова выдвинула аналогичную версию: «Зная данных гражданок, не удивляюсь, если они сами себе нанесли повреждения, чтобы только меня очернить».

В перерыве судебного заседания «конкурирующие фирмы» оккупировали скамейки в разных сторонах коридора и принялись снимать друг друга на телефоны, почти пихая их в лицо друг другу. Кроме того, перепалка, похоже, происходила и на улице вне стен суда. Между девушками изрядно «искрило». В перерыве даже казалось, может дойти до драки в коридоре суда. Страсти немного успокоились после замечания от сотрудника полиции.

Суд посчитал вину Малининой доказанной. Вина подтверждена заявлениями пострадавших, рапортами полиции, показаниями жителей дома №6 по улице Некрасова (еще один свидетель уехал в Крым, но его показания были оглашены). Суд критически относится к показаниями свидетелей Холщевниковой и повара о том, что Иванова и Качалова гналась на лошадях за Малининой и Филюшиной и наносили удары хлыстами по спине, поскольку эти утверждения ничем объективно не подтверждены.

Суд посчитал, что Ольга Малинина умышленно нанесла физические побои Ольге Ивановой (несколько ударов хлыстом по рукам и ногам), повлекшие физическую боль. Экспертиза подтвердила наличие телесных повреждений - кровоподтеки на верхних конечностях. Они образовались не менее, чем от 5 ударов предмета с удлиненной поверхностью, возможно, хлыста. Вред здоровью не причинен, поэтому в возбуждении уголовного дела в полиции было отказано.

По мнению судьи, мера пресечения в виде административного ареста применена на законных основаниях, сроки не нарушены. Ольга Малинина впервые совершила административное правонарушение, что признается смягчающим доказательством. Ей назначено минимальное наказание - штраф 5000 рублей.

Избивавшая сторона пыталась заявить «встречный иск». Судья Екатерина Хатулева вынуждена была объяснить отличия гражданского процесса от дела по административному правонарушению: суд не ведет следственные действия и не заменяет органы дознания.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, рассмотрение остальных административных дел назначено на 5 сентября.

На обжалование приговора у Ольги Малининой есть 10 дней. Даже если не будет нового рассмотрения в вышестоящей инстанции, можно ожидать новых эпизодов в большой долгоиграющей войне за право катать детей на лошадках. Хлысты и лошади остались при них, а споры не решены. А если обвиняемые подтвердят свои травмы, они могут поменяться ролями с заявительницами.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей