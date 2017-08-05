Псковские депутаты поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

Депутаты Псковского областного Собрания поздравили работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

«Этот год для железнодорожной отрасли особенный – 180 лет назад в России началось регулярное движение пассажирских поездов, - отметил исполняющий полномочия председателя регионального парламента Виктор Антонов. - Со времен прихода первого состава из Петербурга в Царское Село железные дороги стали важнейшим звеном транспортной инфраструктуры страны и значимой стратегической отраслью экономики».

В тексте поздравления также подчеркивается, что профессия железнодорожника во все времена пользовалась заслуженным уважением общества, а работников отрасли всегда отличали ответственность, надежность, профессионализм, корпоративная солидарность и честное отношение к делу!

«В этот праздничный день позвольте поблагодарить все поколения псковских железнодорожников за достойный труд, преемственность трудовых традиций и верность профессии! Благополучия вам и вашим семьям, здоровья, мира и добра!» - заключил Виктор Антонов.

Источник: Псковская Лента Новостей