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Прокурор Псковской области не понимает, почему главный по борьбе с экономическими преступлениями в регионе отдыхает по два месяца

08.08.2017 11:38 ПЛН, Псков

Прокурор Псковской области Сергей Белов предложил руководству УМВД России по региону рассмотреть вопрос об отправке «на заслуженный отдых» или о переводе на другую работу начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Еременко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Сергей Белов заявил о снижении эффективности работы по выявлению коррупционных преступлений на 70%.

«Работа в этом направлении не выдерживает никакой критики. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в 3 раза. Несмотря на это, руководитель управления Еременко в общей сложности 2 месяца находится в отпуске. Предлагаю рассмотреть вопрос о его "заслуженном" отдыхе и переводе на другую работу, пусть едет за границу и  отдыхает там», - сказал прокурор.

Сергей Белов сообщил, что в 14 районах за прошедшее полугодие не зарегистрировано ни одного коррупционного преступления. Прокурорам в этих муниципалитетов поручено проводить соответствующие координационные меры.

Также прокурор добавил, что выявляются случаи искаженного завышения сумм взяток, которые находятся на грани провокации. Сотрудники органов внутренних дел, занимающиеся провокациями на совершение тяжких преступлений, должны нести соответствующую ответственность, заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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