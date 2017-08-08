Со счета островича принудительно списали 500 тысяч рублей на оплату обучения

Фестивали
Политика
ТИКи области проводят жеребьевки по месту расположения избирательных объединений в бюллетенях для голосования
Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - депутат Александр Козловский о просьбе главы Пскова к президенту8
Владимир Путин поддержал просьбу Ивана Цецерского ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков 98
ДТП
Происшествия
Интерактив
Общество
Росреестр составил перечень наиболее частых нарушений земельного законодательства в Псковской области
Профактив социально-реабилитационного предприятия общества глухих побывал на экскурсии в Спасо-Елеазаровском монастыре