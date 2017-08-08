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Со счета островича принудительно списали 500 тысяч рублей на оплату обучения

08.08.2017 14:04 ПЛН, Псков

В Острове в счет долга по исполнительному листу за обучение со счета должника списано 500 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отношении жителя Острова на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Островского и Пыталовского районов Управления ФССП России по Псковской области Оксаны Липкиной находится исполнительное производство о взыскании затрат на обучение, на сумму 589 тысяч 837 рублей.

В качестве взыскателя по исполнительному производству выступает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В рамках работы над исполнительным производством судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в банковские организации для установления принадлежащих должнику расчетных счетов.

По результатам положительных ответов, на денежные средства, находящиеся на банковских счетах гражданина Б., были наложены аресты. А в соответствии с ч. 2 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем было вынесено и постановление об обращении взыскания на денежные средства должника.

После уведомления должника о возбуждении исполнительного производства и имеющейся у него задолженности, 3 августа 2017 года в принудительном порядке со счета было списано 500 тысяч 901 рубль.

Данные денежные средства перечислены взыскателю.

Задолженность в размере почти 89 тысяч рублей еще остается у гражданина Б., работа по исполнительному производству продолжается.

Источник: Псковская Лента Новостей



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