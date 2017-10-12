Псковичка станет участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

С 14 по 22 октября в Сочи и Москве пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017. Псковичка Екатерина Родина, лучший студент года, руководитель общественной организации «Вечевой Орден», региональный координатор движения «Волонтёры Победы», станет участником грандиозного форума.

Екатерина Родина

На фестиваль съедутся 20 000 студентов из 150 стран. Предусмотрены разные ежедневно работающие площадки: театральные, танцевальные, арт-центр и фотоцентр, кинофорум, а также спортивные площадки. Научно-образовательное тематическое направление позволит обсудить экономику, политику, экологию, индустрию будущего и многое другое. Дискуссионная программа поднимет вопросы молодежи, гендернего равенства, роль здорового образа жизни. На фестиваль приглашены известные музыканты, писатели, политики. Перед студентами выступит Ник Вуйчич и Фредерик Бегбедер.

«Я думаю, что фестиваль - это площадка для колоссального обмена опытом, знаниями и умениями, - рассказала Псковской Ленте Новостей Екатерина. - Объём получаемых навыков будет огромным - нужно будет быстро раскладывать «по полочкам» новый материал. Но программа фестиваля очень интересна и разнообразна! Уверена, что вернусь в Псков замотивированной на дальнейшую работу в сфере молодежной политики».

Источник: Псковская Лента Новостей