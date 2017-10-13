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Территорию у памятника «Танк Т-34» в Пскове благоустроят

13.10.2017 14:17 ПЛН, Псков

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории сквера у монумента «Памятник "Танк Т-34"», установленного на территории города Пскова. Соответствующая документация размещена на официальном сайте госзакупок. 
 
Начальная (муниципальная) цена контракта - 4 151 551 рублей. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова и Псковской области на 2017-2018 гг. по подпрограмме «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей», муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова», основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и основных зон». 
 
По контракту победителю аукциона предстоит выполнить работы по благоустройству пешеходных дорожек, «народных тропинок», площадки, цветника у памятника, работы по выборочному ремонту горловин колодцев инженерных сетей, декоративной подсветке, установке малых архитектурных форм. 
 
Все работы по контракту должны быть выполнены до 30 июля 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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