Территорию у памятника «Танк Т-34» в Пскове благоустроят

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории сквера у монумента «Памятник "Танк Т-34"», установленного на территории города Пскова. Соответствующая документация размещена на официальном сайте госзакупок.

Начальная (муниципальная) цена контракта - 4 151 551 рублей. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова и Псковской области на 2017-2018 гг. по подпрограмме «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей», муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова», основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и основных зон».

По контракту победителю аукциона предстоит выполнить работы по благоустройству пешеходных дорожек, «народных тропинок», площадки, цветника у памятника, работы по выборочному ремонту горловин колодцев инженерных сетей, декоративной подсветке, установке малых архитектурных форм.

Все работы по контракту должны быть выполнены до 30 июля 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей