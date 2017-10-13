Сегодня: Пятница, 13 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! 7 причин платить за газ вовремя Козловский о кредитной политике Будь в форме-7 Аренда Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? 27 сентября Секция баскетбола Фит-модель Ниже не будет! Балтийский лизинг Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки» «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей
@Pskovofficial: Чем делился губернатор Андрей Турчак со своими подписчиками в Инстаграме

@Pskovofficial: Чем делился губернатор Андрей Турчак со своими подписчиками в Инстаграме

Губернатора Псковской области Андрея Турчака долгое время нельзя было найти ни в одной из социальных сетей. 6 сентября 2013 года глава региона, наконец, определил подходящий для...22



После вмешательства прокуратуры работникам «Псковгеокабеля» выплатили долги по зарплате

13.10.2017 13:59 ПЛН, Псков

В Пскове благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками организации погашена задолженность по заработной плате
Прокуратура области. Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, прокуратура г. Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы.
 
Установлено, что 386-ти работникам организации не выплачена заработная плата за август 2017 года на общую сумму более 7,7 млн рублей.
 
В этой связи прокурором города в адрес руководителя ООО «Псковгеокабель» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
 
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам организации выплачена в полном объеме.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31