После вмешательства прокуратуры работникам «Псковгеокабеля» выплатили долги по зарплате

В Пскове благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками организации погашена задолженность по заработной плате

Прокуратура области. Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, прокуратура г. Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы.

Установлено, что 386-ти работникам организации не выплачена заработная плата за август 2017 года на общую сумму более 7,7 млн рублей.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя ООО «Псковгеокабель» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам организации выплачена в полном объеме.

Источник: Псковская Лента Новостей