Врио губернатора Псковской области обсудил вопросы обеспечения безопасности в регионе с первым заместителем главнокомандующего войсками нацгвардии России

В субботу, 14 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел в Москве рабочую встречу с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Меликовым, в рамках которой обсудил вопросы обеспечения безопасности в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Качество защиты государственных интересов и покоя мирных граждан играет большую роль в развитии любого субъекта Российской Федерации. Псковская область - не исключение из правил, именно поэтому сегодня была достигнута договоренность о дополнительном взаимодействии Росгвардии и правительства региона в вопросе обеспечения безопасности», - сообщил Михаил Ведерников.

Также участники встречи рассмотрели возможность реализации в области военно-патриотических проектов, нацеленных на воспитание молодого поколения граждан и популяризацию активного семейного отдыха. Сергей Меликов отметил положительные результаты подобного сотрудничества с Михаилом Ведерниковым в годы его деятельности на Северном Кавказе и в Калининградской области, а также выразил уверенность в эффективном взаимодействии уже на территории Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей