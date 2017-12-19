1 млрд 476 млн рублей выделят дополнительно на зарплаты псковичам в 2018 году

1 млрд 476 млн рублей выделят дополнительно на зарплаты бюджетников в Псковской области в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 19 декабря сообщила заместитель руководителя финансового управления Псковской области Людмила Павлова.

Перед вторым чтением финансист рассказала о «приятных» поправках к проекту бюджета. В частности, она отметила, что доходы бюджета увеличились до 26 млрд 724 млн рублей, расходы - до 27 млрд 89 млн рублей. Дефицит бюджета при этом не поменялся.

Что касается расходов, то дополнительно значительные средства будут распределены на фонды оплаты труда (1,4 млрд рублей). Всего увеличение составило 2 млрд 673 млн рублей. Финансовая поддержка будет оказана спортивным организациям, детским театрам и театрам кукол, субъектам малого и среднего предпринимательства.

Источник: Псковская Лента Новостей