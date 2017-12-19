Псковские садоводы просят врио губернатора срочно вмешаться в ситуацию с кадастровой стоимостью земли

Коллектив ПРОО «Комиссия по садоводствам» и 46 псковских садоводческих объединений г.Пскова, Псковского и Печорского районов (собрание председателей из 29 представителей и 17 садоводческих объединений под общественным управлением Комиссии по садоводствам) при поддержке Псковского облсовпрофа, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Псковской области, Общественного совета Росреестра Псковской области, Форума землевладельцев от 26.05.2017 года, участников митингов 1 апреля, 1 мая, 26 августа 2017 года, лиц, подписавших Петицию об исправлении завышенной кадастровой стоимости земли в Псковской области, и многочисленных политических и общественных образований направил врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с завышенной кадастровой стоимостью земли в регионе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в обращении, размещенном на сайте губернатора, отмечается, что, по сведениям комиссии по садоводствам, уже сейчас 12 садоводств приняли решение о ликвидации - это более 10% садоводств Пскова и Псковского района, самых многочисленных садоводств региона. «Если вы не вмешаетесь - наши села и садоводства, которые исторически сложились намного крупнее и многочисленнее деревень, просто вымрут», - говорится в обращении.

По информации общественников, средний удельный показатель кадастровой стоимости садоводческих земельных участков (руб.м.) по Псковской области 231,0, по Тверской области - 133,6, Ленинградской области - 125,6, по Новгородской области - 63,7. «Такое богатство нам не по карману», - заявляют авторы обращения.

По решению собрания председателей 46 псковских садоводств от 12 декабря 2017 г. и участников многочисленных коллективных протестных мероприятий для предотвращения социального коллапса на селе и волны ликвидации садоводств региона они просят врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сделать следующее:

«1) Произвести в 2018 году срочную переоценку земель с наиболее значительными перекосами по сравнению с рыночной стоимостью для садоводств, которым выделена земля до 2000 г. (так называемым «старым» садоводствам) и их членов, а не через 4-5 лет, когда будет уже поздно!

С учетом всех особенностей развития территории (инфраструктура, транспортная доступность, качество почвы и т.д.). И земель сельскохозяйственного назначения, земель ИЖС, ЛПХ в сельской местности.

2) Обеспечить обещанный в апреле 2017 г. Турчаком А.А. ноль рублей – налог по землям общего пользования для садоводческих объединений граждан.

3) Установить ставку земельного налога в размере 0,02 и ниже для земель сельскохозяйственного назначения и земель ИЖС, ЛПХ в сельской местности на территории всей Псковской области.

Либо принять иные меры по немедленному исправлению излишне завышенной кадастровой стоимости садоводческих земель и иных сельскохозяйственных земель. Например, установить «налоговые каникулы» для всех остальных, помимо относящихся к г.Пскову, садоводческих объединений граждан, созданных в Псковской области до 2000 года (и их правопреемников), и их членов, а также сельских жителей — до момента утверждения новой оценки кадастровой стоимости земель».

Авторы обращения обращают внимание врио губернатора, что льготы для отдельных категорий граждан, как и мизерное уменьшение коэффициента по земельному налогу (в 1,5-2 раза против среднего увеличения кадастровой стоимости в 25 раз) – это полумеры, на которые они не согласны. И напоминают, что 14 декабря на вопрос псковского корреспондента о завышенной кадастровой стоимости для садоводов президент РФ Владимир Путин четко сказал о том, что «нельзя как в 90-е годы, проводить шоковую терапию – это просто недопустимо».

Источник: Псковская Лента Новостей