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Александр Котов: Часть предложений, поступивших в согласительную комиссию, найдет отражение в проекте бюджета

19.12.2017 15:50 ПЛН, Псков

В Пскове завершила работу согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Итоги работы, которая продолжалась больше недели в ежедневном режиме, подвел спикер Псковского областного Собрания, сопредседатель комиссии Александр Котов.

- Александр Алексеевич, расскажите об итогах работы комиссии. Каких результатов удалось достичь и о чем договориться не удалось?

- Мы рассмотрели все обращения, которые поступили в адрес Псковского областного Собрания депутатов и в адрес согласительной комиссии. Конечно, не по всем обращениям удалось найти пути, которые до конца бы решали проблемы. Но, тем не менее, по многим вопросам мы предлагаем внести в закон о бюджете на 2018 год соответствующие поправки. По некоторым вопросам будет принят проект постановления Псковского областного Собрания депутатов. Мы будем рекомендовать администрации области обратить внимание на существующие проблемы, подойти к их решению системно и в течение 2018 года найти источники финансирования.

Часть поправок все-таки мы не согласовали. Мы понимаем, что финансирование на сегодняшний день недостаточно. Часть предложений нашла положительное решение. и это можно отметить с удовлетворением. Соответствующее решение согласительной комиссии оформлено протоколом, принято решение включить в проект постановления отдельные пункты. Завтра состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, на котором будет рассмотрен проект бюджета во втором чтении, после чего проект постановления будет представлен для рассмотрения на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

- Какие самые масштабные поправки можно наблюдать в проекте бюджета перед вторым чтением?

- В этом году есть такая особенность, что в федеральном бюджете на 2018 год уже были предусмотрены дополнительные средства для нашего региона. И мы сегодня, рассматривая поправки в наш региональный бюджет, констатируем тот факт, что доходы увеличиваются более чем на 2,5 млрд рублей по отношению к плановым цифрам. В основном это касается денежных средств, которые будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на субсидии по сельскому хозяйству. Эти средства позволят развивать сельское хозяйство и провести индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы, что на сегодняшний день очень важно.

- По некоторым направлениям по итогам работы согласительной комиссии были выделены меньшие средства, чем изначально предполагалось. Каким образом будет осуществляться контроль со стороны Собрания, чтобы все-таки жизненно важные направления не были оставлены без финансирования?

- В рамках парламентского контроля мы будем следить за исполнением постановления областного Собрания, которое мы примем вместе с законом о бюджете на следующий год. В течение 2018 года администрация области будет нам докладывать о том, какие приняты решения по каждому пункту проекта. Часть вопросов мы будем решать в тесном контакте с администрацией, наиболее системные проблемы будут вынесены на обсуждение в рамках парламентского час в ходе сессий областного Собрания.

- На предстоящей сессии 21 декабря ожидается выступление врио губернатора Михаила Ведерникова. Что бы хотели услышать от него парламентарии?

- Мы хотели бы, чтобы в выступлении губернатора были отражены ответы и решения на те вопросы, которые звучали в процессе обсуждения проекта закона о бюджете на следующий год. Это и вопросы, которsе задавали на публичных слушаниях, и предложения, которые поступили в согласительную комиссию и которые мы рассматривали совместно с администрацией. И, соответственно, мы ждем комментариев по тем поправкам, которые мы вносим в проект закона о бюджете.   

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Областной бюджет-2018


 

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