Юрий Павлинов об итогах работы согласительной комиссии по бюджету: Положительная динамика есть

Большинство вопросов, которые поднимались в ходе заседаний согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2018 год, было решено положительно. Об этом в эфире программы «Дневной дозор» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил депутат Псковского областного Собрания, член комиссии Юрий Павлинов (ЛДПР).

«Наш бюджет пополнился, насколько это было возможно», - отметил он.

«Что касается наказов избирателей, то всего 2-3 из них будут приведены в исполнение. Хотелось бы больше. Наша область находится не в самых благоприятных условиях, но положительная динамика все равно есть», - высказал мнение парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей