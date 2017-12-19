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Юрий Павлинов об итогах работы согласительной комиссии по бюджету: Положительная динамика есть

19.12.2017 18:32 ПЛН, Псков

Большинство вопросов, которые поднимались в ходе заседаний согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2018 год, было решено положительно. Об этом в эфире программы «Дневной дозор» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил депутат Псковского областного Собрания, член комиссии Юрий Павлинов (ЛДПР). 

«Наш бюджет пополнился, насколько это было возможно», - отметил он.

«Что касается наказов избирателей, то всего 2-3 из них будут приведены в исполнение. Хотелось бы больше. Наша область находится не в самых благоприятных условиях, но положительная динамика все равно есть», - высказал мнение парламентарий.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Областной бюджет-2018


 

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