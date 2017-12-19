Юрий Павлинов об итогах работы согласительной комиссии по бюджету: Положительная динамика есть

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Большинство вопросов, которые поднимались в ходе заседаний согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2018 год, было решено положительно. Об этом в эфире программы «Дневной дозор» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил депутат Псковского областного Собрания, член комиссии Юрий Павлинов (ЛДПР).
«Наш бюджет пополнился, насколько это было возможно», - отметил он.
«Что касается наказов избирателей, то всего 2-3 из них будут приведены в исполнение. Хотелось бы больше. Наша область находится не в самых благоприятных условиях, но положительная динамика все равно есть», - высказал мнение парламентарий.
Источник: Псковская Лента Новостей