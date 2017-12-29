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Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих», посвященной итогам 2017 года

29.12.2017 13:02 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Постоянные ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист Константин Калиниченко - подведут итоги 2017 года.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей



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