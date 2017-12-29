Трудовой коллектив Псковской областной типографии: Год выдался непростой, но заканчивается хорошо

Трудовой коллектив Псковской областной типографии на сегодняшней пресс-конференции в Псковском областном совете профсоюзов поблагодарил всех, кто поддержал работников в борьбе за сохранение этого государственного предприятия. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Как отметил председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, и работникам, и представителям профсоюзной стороны (а на данном предприятии практически 100-процентное профсоюзное членство) удалось подключить к решению проблемы большой круг заинтересованных лиц. «В итоге при работе согласительной комиссии по бюджету Псковской области на 2018 год мы получили подтверждение намерений исполнительной власти о сохранении предприятия, денежные средства, которые запрашивались нами на ликвидацию основной кредиторской задолженности в размере более 5,5 млн рублей, будут выделены», - подчеркнул Игорь Иванов. По информации представителя трудового коллектива типографии Инги Тимофеевой, на предприятии уверены, что в начале 2018 года эти средства уже будут получены.

«Год выдался непростой, но заканчивается он хорошо. Дальше будет сложнее, но тем интереснее. Сегодня Псковская областная типография стабильно работает. К чести трудового коллектива мы не сорвали ни один заказ, не задержали заработную плату, более того, нам удалось заработать небольшую премию на конец года, а дети наших сотрудников получили новогодние подарки», — рассказала Инга Тимофеева. «В преддверии нового года я, как руководитель производства, хочу также поблагодарить всех, кто понимал и понимает, что стабильно работающее государственное предприятие – это большой плюс, большая польза для родного края. Мы благодарим за проявленную солидарность всех членов профсоюзов Псковской области и руководство Псковского облсовпрофа, благодарим нашего внешнего управляющего Михаила Атаманова за исключительно профессиональную и добросовестную работу, представителей администрации Псковской области, представителей всех политических партий, также поддержавших предприятие – это и «Единая Россия», в первую очередь, в лице члена фракции «ЕР» в областном Собрании, председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой, и КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Яблоко». Мы поздравляем все трудовые коллективы профсоюза работников жизнеобеспечения с наступающим Новым годом. Через СМИ хотим передать им большой привет и наилучшие пожелания от нашего маленького, но сплоченного коллектива. И представителям СМИ мы также очень благодарны за поддержку, желаем всем творческого развития и признания», — добавила Инга Тимофеева.

К этим словам присоединилась и председатель профкома предприятия Надежда Антонова: «Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с областным профсоюзным объединением и верим, что новый 2018 год будет способствовать процветанию нашего предприятия, тем более, что это будет год 100-летия Псковской областной типографии».

Источник: Псковская Лента Новостей