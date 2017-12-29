Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в Пскове

В псковском кинотеатре «Победа» открылась выставка, посетив которую можно узнать все, или почти все о Полистовском заповеднике с помощью фотографий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Полистовского заповедника, на этот раз посетители смогут полюбоваться не только пейзажами и обитателями охраняемой территории, но и познакомиться с работой Полистовского заповедника: увидеть, как проводятся научные исследования, кто устанавливает фотоловушки, кадры с которых периодически появляются в сети, и как проходят экскурсии по экотропам заповедника.

Кроме того, как и всегда, на выставке представлены завораживающие природные снимки, сделанные в Полистовском заповеднике профессиональными фотографами дикой природы, и даже портреты животных, населяющих заповедник.

Фотовыставка расположилась в холле кинотеатра «Победа» и пробудет там в течение всех новогодних каникул, вход свободный.

Полистовский заповедник приглашает псковичей и гостей города посетить фотовыставку и непременно приехать в гости, чтобы увидеть все своими глазами.

Источник: Псковская Лента Новостей