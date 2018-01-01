Елизавета Барышникова: От нового года жду реализации задуманного

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

- Чем запомнился вам уходящий год?

- В моей жизни произошло очень важное событие - мое назначение директором филармонии. Новая работа. Это, конечно, самая яркая история за весь этот год. Очень сложный, очень насыщенный. За это время у меня появилось большое количество новых знакомств, идей, связей, планов, проектов. Моя жизнь сильно переменилась.

- Что ждете от нового 2018 года?

- Очень жду результатов, жду реализации задуманного, жду новых зрителей, жду новых знакомств, мероприятий, новых форматов. Жду чего-то нового и жду отдачи от работы, от собственных усилий и усилий нашего коллектива.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Я собачник, причем, с детства. У меня был черный огромный терьер, и он жил с нами в квартире, потом у меня был алабай, который прожил с нами 14 лет. На данный момент с нами живут азиатская овчарка, бернский зенненхунд и гаванский бишон. Мы их очень любим. Мои собаки - юные чемпионы России, стран СНГ, Прибалтики. Кстати, у них скоро будут щенки. Так что обращайтесь! (смеется)

- Дома ставите искусственную ель или натуральную?

- Ставим ветки. Вокруг дома у нас растут ели, сосны, нет необходимости ставить их дома.

Источник: Псковская Лента Новостей