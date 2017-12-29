Игорь Иванов: Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения будет внимательно следить за изменениями в отрасли в 2018 году

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов на сегодняшней пресс-конференции поздравил всех работников отрасли с наступающим новым годом и Рождеством: «Я желаю всем членам нашего профсоюза и их семьям крепкого здоровья, счастья, успеха во всем. Желаю, чтобы на работе нас понимали и поддерживали, чтобы работодатели, руководители предприятий также поддерживали наши первичные профсоюзные организации».

По словам председателя обкома профсоюза, уходящий 2017 год был достаточно напряженным для профсоюзного актива. «Так сложилось, что нам пришлось бороться за права работников ряда муниципальных предприятий. Подключив все ресурсы Псковского областного совета профессиональных союзов, нам удалось предотвратить массовые сокращения работников псковского «Комбината благоустройства», сохранить само предприятие, преумножить профсоюзную численность. Нам удалось добиться сохранения государственного предприятия Псковской области «Псковская областная типография», хотя еще несколько месяцев назад остро стоял вопрос о его ликвидации», — напомнил Игорь Иванов. При этом он отметил, что при всех сложностях, год заканчивается неплохо. «Например, на вчерашней сессии Псковской городской Думы было принято решение по тарифам для такого предприятия как «Лифтмонтажсервис». Мы ждали этого почти семь лет, работали над данным вопросом в рамках трехсторонней комиссии, через подготовку аргументированных обращений в органы местного самоуправления. И теперь предприятие получит дополнительные средства на свое развитие», — рассказал Игорь Иванов.

Подводя итоги уходящего года, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения также поделился предварительными планами профсоюзной работы на 2018 год. «Мы сейчас активно включаемся в наблюдение за процессами, происходящими на других предприятиях сферы жизнеобеспечения. Как многие знают, с середины января 2018 года объявлен большой аудит муниципальных ресурсоснабжающих предприятий, обслуживающих жилищно-коммунальную сферу. Там очень много проблемных моментов, но мы рады, что администрация региона наконец делает попытку разобраться в причинах их возникновения. Ведь в этой сфере заняты тысячи людей, они работают, чтобы обеспечить нас теплом, светом, вводом, жизненным комфортом. Еще раз отмечу, что мы будем внимательно следить за всеми процессами, происходящими в отрасли, организуем широкое общественное обсуждение всех актуальных тем – от концессионных соглашений до перспектив возможного создания единой ресурсоснабжающей организации. Думаю, что наше участие в этом процессе будет способствовать тому, чтобы ни один работник, ни один член профсоюза не пострадал при принятии тех или иных решений, чтобы мы планово смогли продвинуться к реализации федерального отраслевого соглашения, которое на сегодня, как мы с сожалением вынуждены констатировать, на территории региона не соблюдается. Ведь заработная плата – это ключевой вопрос для членов нашего профсоюза. Задач много, но мы с ними справимся при поддержке наших товарищей. У них особые условия работы, особая закалка, так что я уверен, что всё будет хорошо», — добавил Игорь Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей