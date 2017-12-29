ОНФ выступает за серьезную доработку закона о «раздельном сборе мусора»

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировали принятые обеими платами парламента поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». По их мнению, истинная суть поправок далека от того, о чем заявляют авторы. Народный фронт выступает за серьезную доработку закона.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в новом законе есть и положительные моменты: введение обязательного общественного обсуждения территориальных схем, создание электронных моделей территориальных схем, упрощение сбора опасных отходов, но в нем больше минусов, чем плюсов.

«Так, например, новый федеральный закон вводит тариф на обработку отходов. Мы считаем его необоснованным. Непонятно, почему население должно платить за те виды деятельности по обращению с отходами, которые приводят к получению прибыли от последующей продажи вторичного сырья или товаров из вторсырья, в том числе упаковки. Это же выгодно самим сборщикам и переработчикам отходов. Кроме того, поднятие тарифа совершенно не гарантирует того, что собранные отходы будут внезапно перерабатываться», – отметил Миронов.

По его словам, новый закон практически полностью исключает общественный контроль за сферой обращения с отходами, а граждане не только не смогут принять участие в контроле за формированием «мусорного» тарифа в своем регионе, но и практически исключаются из процесса общественного обсуждения территориальных схем по обращению с отходами, что противоречит поручению президента, данному им после «Форума Действий» ОНФ в 2016 г.

«В законе говорится о необходимости общественного обсуждения территориальных схем, но при этом не прописано то, как население сможет оказывать влияние на процесс принятия решения. Нет механизма пересмотра уже принятых территориальных схем с участием общественности. Напомню, что практически все территориальные схемы были приняты с ошибками, поэтому они должны быть пересмотрены. И еще должно быть проведено расследование по поводу того, что регионы затратили на разработку и принятие таких недоработанных территориальных схем около 1 млрд руб. Законом вводятся электронные модели территориальных схем, благодаря которым граждане якобы смогут осуществлять контроль за всеми процессами обращения с отходами в регионе. Правда, из этой схемы граждане не смогут узнать о критериях начисляемого тарифа и куда пойдут потоки отходов, а также отследить движение мусоровозов в реальном времени. Зачем нужна такая электронная модель?», – подчеркнул Миронов.

Кроме того, согласование территориальных схем и региональных программ отдается на откуп регионам.

«Мы неоднократно критиковали реформу сферы обращения с отходами как раз за ее региональную замкнутость, доходящую до абсурда. Дошло до того, что, например, у Москвы и Московской области были приняты собственные территориальные схемы, которые друг с другом никак не согласованы, что, естественно, противоречит здравому смыслу и может спровоцировать самую настоящую экологическую катастрофу. Поэтому мы выступили за создание межрегиональных терсхем, которые должны были скоординировать, тесно связанные друг с другом регионы. Наше предложение было поддержано президентом. Пока ни одной такой территориальной схемы так и не было создано. Более того, принятый закон такие схемы уже, фактически, исключает, так как теперь регионы самостоятельно будут такие схемы дорабатывать и согласовывать. Мы же считаем, что для согласования терсхем на федеральном уровне должен быть создан единый координирующий орган, который должен объединить органы власти, так или иначе задействованные в сфере обращения с отходами», – отметил Миронов.

Кроме того, законом декларируются «разрешение» раздельного сбора мусора по всей России, однако в реальности он и так частично действует в ряде городов по всей России, включая Саранск и Москву.

«При этом никаких мер стимулирования организации раздельного сбора мусора с последующей переработкой отходов в законе мы не увидели. Отмечу, что система тарификации построена так, что самым выгодным для оператора является тариф на захоронение, поэтому ему не выгодно ни вводить раздельный сбор, ни сортировать отходы, ни утилизировать. Получается, что мусор уходит на свалки, а вторичные ресурсы стоимостью до полутриллиона рублей не попадают в хозяйственный оборот, бюджет недополучает миллиарды рублей, которые могли бы попасть в виде налогов с готовой продукции из вторсырья. Кстати, так и не приняты меры стимулирования переработки, чтобы бизнес открывал новые производства, а граждане были заинтересованы в раздельном сборе отходов, путем появления возможности сдать вторсырье за деньги. Для граждан так и не был отменен НДФЛ от реализации вторичного сырья (макулатуры, стекла, лома пластика), который сегодня все равно не собирается. Новый закон не выполняет ни одно из поручений президента и направлен не на решение вопросов с отходами, а в угоду региональным операторам, владельцам полигонов, структурам ЖКХ и мусоровывозящим компаниям. В связи с чем без его существенной доработки по всей стране произойдет ухудшение ситуации с отходами и рост количества стихийных свалок. Мы будем добиваться внесения доработок в принятый федеральный закон», – резюмировал Миронов.

Источник: Псковская Лента Новостей