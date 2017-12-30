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Петербургская студентка обогнала в рейтинге красоты Киру Найтли, Монику Беллуччи и Натали Портман

30.12.2017 16:48 ПЛН, Псков

Модель из Петербурга Октябрина Максимова заняла 16-е место в списке самых красивых женщин 2017 года по версии журнала TC Candler. При этом в 2016 году 21-летняя студентка Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики заняла в этом рейтинге только 95-е место.

Максимова обошла не только моделей, но и известных всему миру звезд: Моника Беллуччи (98 место), Кира Найтли (92 место), Кейт Бекинсейл (70 место), модель Victoria’s Secret Жасмин Тукс (64 место), Селену Гомес (56 место), Натали Портман (50 место), Марион Котийяр (47 место), Марго Робби (33 место), Эмилию Кларк (27 место) и «Чудо-женщину» Галь Гадот (22 место).

Рейтинг TC Candler составляется с 1990 года по метрикам соцсетей и оценкам независимых экспертов. В разные годы его возглавляли Софи Марсо, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Кира Найтли, Кейт Бекинсейл, Натали Портман, Эмма Уотсон и Эмилия Кларк. В 2017 году победила 19-летняя актриса из США Лайза Соберано.

Октябрина переехала в Петербург из Новгорода, сейчас она учится в СПбУТУиЭ и работает моделью. Студентка была амбассадором марок Agent Provocateur, «Эстель Адони», Olympus и Stella wedding dress. «Мои фотографии пользуются популярностью в социальных сетях. В прошлом году их увидели TC Calendar и разместили на 95 месте в рейтинге. Летом они повторно выдвинули меня кандидатом в их список и только вчера объявили результаты», -  приводит «Собака» комментарий Максимовой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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