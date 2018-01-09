Общество

Псковская трудовая инспекция напоминает о повышении МРОТ с 1 января

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает о повышении минимального размера оплаты труда с нового года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2018 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 9489 рублей в месяц.

C 1 января 2018 года МРОТ установлен на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума (9489 рублей).

С 1 января 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.