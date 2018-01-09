Общество

Популярность электронных СМИ растет, печать теряет свои позиции - ВЦИОМ

Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от традиционной прессы в пользу электронных СМИ, практически поровну разделились голоса приверженцев печатных изданий и интернет-версий газет и журналов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.

За минувшие четыре года электронные версии изданий в качестве источника информации россияне стали выбирать чаще - с 29% опрошенных в 2013 году до 47% в прошлом году. А вот печать теряет свои позиции: по данным на 2017 год, для прочтения интересующей статьи ее предпочли бы 46% респондентов (с 58% четырьмя годами ранее).

«Хотя к полному отказу от бумажных изданий СМИ более трех четвертей россиян (79%) еще не пришли, в обозримом будущем в этом вопросе возможны серьезные изменения. Сегодня уже каждый третий среди граждан от 25 до 34 лет (35%), а также жителей обеих столиц (34%) готов полностью перейти на онлайн-контент (электронные газеты, журналы в интернете). По выборке в целом – каждый пятый (19%)», - говорится в материалах опроса, которые есть у РИА Новости.

В целом за последние несколько лет потребление печатной периодики, по оценке социологов, существенно снизилось: если в 2014 году ее с той или иной регулярностью читали 77% россиян, то в минувшем – уже 55%. «Однако роста популярности интернет-версий изданий за три года в массовой аудитории не произошло: в 2014-м к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м 54%», - указано в материалах ВЦИОМ.

Как показал опрос, более популярны электронные медиа среди молодых людей (70-74% респондентов от 18 до 34 лет), а также москвичей и петербуржцев (58%). Если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодежная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента, уточнил гендиректор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.