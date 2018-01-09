Общество

Россиянин на Porsche пытался провезти через «Куничину Гору» травматический пистолет из Эстонии

8 января в международном автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» ими была пресечена попытка ввоза в Российскую Федерацию травматического оружия и боеприпасов к нему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Один из россиян 1980 года рождения, возвращаясь из Эстонской Республики на автомобиле марки «Porsche Cayenne», пренебрег требованиями российского законодательства. В ходе совместного с сотрудниками Псковской таможни осмотра его транспортного средства среди личных вещей был обнаружен предположительно травматический пистолет марки «Grand Power T11-F» и 25 патронов травматического действия к нему.

Выявленные предметы были переданы представителям таможни для проведения экспертизы, результаты которой станут основанием для осуществления дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.