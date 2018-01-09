Общество

В прошлом году ущерб от пожаров в Псковской области превысил 68 млн рублей

За 2017 год на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 745 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 68 млн 405 тыс. рублей. На пожарах погибло 75 человек, из них 4 ребенка. В результате пожаров получили травмы 69 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на города и райцентры приходится 42,55% от общего количества пожаров в области, 37,21% общей суммы материального ущерба и 28% от числа всех погибших на пожарах людей. Всего же за прошлый год в городах и райцентрах области зарегистрировано 317 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 25 млн 456 тыс. рублей. Погиб 21 человек, из них 5 человек в нетрезвом виде. В городах и райцентрах на пожарах спасено 293 человека.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 428 пожаров, материальный ущерб от которых составил 42 млн 948 тыс. рублей. На пожарах погибло 54 человека, из них 8 человек в нетрезвом виде. Доля пожаров в сельской местности составляет 57,45%, убыток 62,79% от общей суммы, число погибших людей 72% от всех погибших на пожарах. На пожарах спасено 97 человек.

Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Гдовском, Дновском и Усвятском районах. Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в г. Пскове, Локнянском, Новосокольническом, Печорском, Порховском, Псковском, Пыталовском и Стругокрасненском районах.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где за 2017 год зафиксировано 557 пожаров с прямым материальным ущербом 43 млн. 102 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 69 человек или 92% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем - 130 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 168; нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 157; поджоги - 78; нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 10; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 8; прочие - 6.

За 2017 год по Псковской области пожарами уничтожено: 356 строений, 21,05 тыс. кв. м площадей, 50 ед. автотранспорта.

На пожарах спасено: 390 человек, на 145 млн. 54 тыс. рублей материальных ценностей, 802 строения, 57 ед. автотранспорта.

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем - 39 человек или 52% от общего числа погибших. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 33 пожара, материальный ущерб от которых составил 1 млн. 840 тыс. рублей.

Из числа погибших людей 33 человека пенсионного возраста, 25 человек - лица без определенного рода деятельности, рабочие - 9, инвалиды - 4, дети - 4.