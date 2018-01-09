Общество

Около 70 незаконных орудий лова изъято у браконьеров в Псковской области за новогодние праздники

В период новогодних праздников отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявлено 21 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за отчетный период наложено штрафов на сумму 26 тыс. рублей, изъято 95 кг водных биоресурсов, 69 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства.

В целом сотрудниками рыбоохраны на территории Северо-Западного округа в период новогодних праздников выявлено 86 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 134 800 рублей и изъято 450 незаконных орудий лова.